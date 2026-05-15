Финска, Австралија, Грција: Ова се фаворите за Евросонг 2026

15/05/2026 08:19

Виена – Синоќа, се одржа втората полуфинална вечер од Евровизискиот натпревар и сите финалисти на овогодинешниот натпревар сега се објавени.

Големото финале ќе се одржи во сабота, 16 мај, во 21 часот, а за титулата победник на Евровизија 2026 ќе се борат 20 уметници кои го поминаа полуфиналето и пет земји кои имаат директен влез во финалето. Хрватска и Србија исто така се пласираа во финалето.

Што предвидуваат обложувалниците?
Сега кога сите финалисти се објавени, погледнете ги квотите за обложување:

 

Хрватска падна од 11-то место вчера на 15-то, додека Србија моментално е 19-та.

Обложувалниците моментално предвидуваат победа за Финска, на која ѝ даваат 38% шанси за победа. Австралија е на второто место, а Грција е на третото. Израел се искачи во споредба со претходните денови и моментално е на четвртото место. Австрија е на последното место.

 

