Изабел Ипер е годинешна кума на наградата „Трофеј Шопард “ во Кан

Кан – Изабел Ипер ќе биде годинешната кума на наградата „Трофе Шопард“, која ќе им биде доделена на талентираните млади Одеса Азион и Конор Свинделс за време на 79-от Кански филмски фестивал. Воспоставена во 2001 година, наградата ги слави новите меѓународни таленти на филмот, секоја година наградувајќи една актерка и еден актер со ветувачки кариери. „Воодушевена сум“, рече Ипер во соопштение за медиумите. „Оваа награда го одликува тој кревок, возбудлив момент кога кариерата сè уште се обликува – време на интуиција, храброст и слобода. Поддршката на актерите во подем значи поддршка на иднината на самото кино.“

Луксузната златарска куќа, коа аужива висок профил за време на Канскиот филмски фестивал, ќе ја претстави својата годишна церемонија на доделувањето на „Трофеј Шопард“ на плажата Карлтон на 15 мај. Присутни ќе бидат и раководителите на Кан, Ирис Кноблох и Тиери Фремо, кои ќе бидат ко-домаќини со ко-претседателката и уметнички директор на „Шопард“, Каролина Шофер.

Како официјален партнер на фестивалот од 1998 година, Шопард го поставува црвениот тепих за да ја осветли следната генерација на филмската индустрија. Меѓу претходните добитници на Трофејот Шопард – создаден од Шофеле во 2001 година – се Марион Котијар, Леа Сејду, Дајан Кругер, Флоренс Пју, Џеси Бакли, Адел Егзархопулос, Кингсли Бен-Адир, Мајк Фејст, Џо Алвин и Гаел Гарсија Бернал.

Ипер е редовен настап на Канскиот фестивал и двократен добитник на наградата за најдобра актерка за нејзината работа во Виолет Нозиер и „Учителката по пијано“. Таа се враќа на фестивалот оваа година со „Паралелни приказни“ на Асгар Фархади. Ипер, која беше рангирана на второто место на листата на „Њујорк тајмс“ за најдобри актери на 21 век, освои БАФТА, Златен глобус, пет награди „Лимиер“, како и повеќе награди „Цезар“ и победи на филмските фестивали во Кан и Венеција. Таа е најноминираната актерка за наградите „Цезар“.

„Изабел Ипер е долгогодишен пријател на куќата и нашата врска е вкоренета во длабок уметнички афинитет“, рече Шофеле. „Нејзината улога како кума на Трофејот Шопард ми се чинеше сосема природна, бидејќи ја делиме истата верба во пренесувањето и важноста на поддршката на талентите во подем.“

Азион ја добива оваа чест по една година на пробив благодарение на нејзината работа во филмот „Марти Суприм“ на Џош Сафди, наспроти Тимоти Шаламет, Гвинет Палтроу и „Тајлер, креаторот“. Таа е исто така редовна сериска улога во „Јас го сакам Лос Анџелес“ на Рејчел Сенот. Претстојните проекти вклучуваат „Мајка храброст“ на Коди Ферн, наспроти Наоми Вотс и Сара Полсон, и „Фонда“ на Жастин Триет. Претходните улоги вклучуваат „Седење во барови со торта“, „Свежи убиства“, „Базени“, „Гранд Арми“, „Хелрејзер“ и „Таа вози шотгуф“.

Британскиот актер Свинделс имаше пробивна улога како Адам Гроф во глобалниот феномен на Нетфликс „Сексуално образование“. Тој беспрекорно се движи помеѓу телевизија и филм, историски драми, современо кино и големи продукции. Неговите заслуги вклучуваат „Ема“, „Исчезнувањето“, „САС Роуг Херои“ на Стивен Најт, „Вилијам Тел“ и „Барби“ од милијарда долари на Грета Гервиг. Следно се појавува во долгоочекуваниот филм на Рубен Естлунд „Забавниот систем е во пад“ и „Земјите на соништата“ на Кејли Љуелин.

„Трофејот Шопард ми значи многу. Тоа не е само признание, туку и потсетник за луѓето и моментите што ја обликуваа мојата кариера досега. Да го добијам на Канскиот филмски фестивал, место каде што киното толку длабоко се слави, го прави да се чувствува уште поспецијално. Тоа е нешто што ќе го носам со себе додека продолжувам да растам и да го бркам видот на работа во кој верувам“, рече Свинделс. (Холивуд репортер)