Една од најзначајните модни чанти добива нова верзија

Додека Керолин Бесет и Џон Ф. Кенеди Џуниор моментално се во центарот на вниманието, друг член на познатото семејство владееше со модната сцена со децении како безвременска муза – Жаклин Кенеди Оназис. Нејзиното наследство живее во иконската чанта Гучи што го носи нејзиниот прекар, која новата креативна директорка Демна суптилно ја редизајнираше за нова ера. Освежената верзија е претставена како дел од колекцијата пролет/лето 2026, пишува Bustle.

Историјата на иконската чанта

Поранешната прва дама на Соединетите Американски Држави толку често се гледаше со трапезоидната чанта на Гучи во текот на 1970-тите, што таа стана позната на јавноста едноставно како „Џеки“.

Своето официјално име, Џеки 1961, го доби дури во 2020 година, кога тогашниот креативен директор Алесандро Микеле ја повторно воведе во асортиманот, со што му оддаде почит и на нејзиниот најпознат сопственик и на годината во која чантата беше првпат претставена. Популарноста на моделот беше дополнително потврдена во 2023 година со кампања во која глумеше актерката Дакота Џонсон.

Демонстрацијата на Демна

Не е изненадување што оваа „it“ чанта беше еден од приоритетите на Демна откако ја напушти Баленсијага во 2025 година за да го преземе креативното водство во Гучи. Тој ја претстави својата визија како дел од неговата дебитантска колекција „La Famiglia“ за пролет/лето 2026 година, која беше прикажана преку филмска проекција наместо класична ревија на Неделата на модата во Милано.

Што е ново?

Иако ја задржува препознатливата златна тока и клучните дизајнерски карактеристики, верзијата на Демна има поиздолжена, правоаголна основа, за разлика од онаа на Мишел, која беше поблиску до квадратна форма. Изработена е од полесни материјали, како што се ново платно со монограм и кожа со винтиџ изглед, за да ѝ се даде на чантата чувство на истрошеност.

Ново е и потенка, издолжена верзија која го следи таканаречениот тренд „исток-запад“. Се чини дека чантата веќе стана омилена меѓу познатите „it“ девојки, бидејќи Емили Ратајковски и Амелија Греј беа видени со новиот, тенок модел во последните недели.

Нови модели и стилови

Заедно со освежените верзии на чантата Jackie 1961, достапна во неколку големини, бои и материјали, вклучувајќи егзотични кожи, Демна претстави и сосема нови модели. Меѓу нив, се издвојуваат Borsetto Boston и Horsebit Ristretto, а двата модели го нагласуваат легендарниот мотив на Gucci со узди за коњи.

Колекцијата нуди избор помеѓу софистициран стил на „тивок луксуз“, со неутрални чанти со ненаметлив дизајн, и максимализам и логоманија со препознатлив монограм.