„Шанел“ штотуку промовира чевли без чевли, а луѓето не можат да одлучат дали се генијални или збунувачки

Шанел претстави еден од најзборуваните додатоци за модните писти во сезоната, чевли кои изгледаат како да заборавиле на поголемиот дел од своето тело. Дизајнот се појави за време на презентацијата на колекцијата Cruise 2027, во присуство на бројни славни личности, и брзо предизвика дебата на интернет за тоа дали е паметна, непрактична или и двете.

На некои луѓе им се допаѓа смелата идеја, додека други сè уште се обидуваат да разберат каде некој всушност би ја носел.

Како изгледаат чевлите без чевли

Дизајнот е повеќе како капа за петица отколку цела чевли. Го покрива задниот дел од стапалото, ја поддржува петицата и се врзува околу глуждот, а предниот дел од стапалото го остава изложен. Од некои агли, речиси изгледа како сандала на која ѝ недостасува главната структура.

Беше стилизирана со дотеран изглед на писта, вклучувајќи јакни по мерка, тесни панталони, твидски оддели и лелеави парчиња одморалиште. Тој контраст го направи додатокот уште поизразен. Класичен outfit во комбинација со неочекувани чевли е токму видот стил што привлекува внимание.

Зошто луѓето се поделени околу тоа

Некои модни фанови го гледаат дизајнот како разигран и паметен. Им се допаѓа кога луксузните брендови ги поместуваат идеите надвор од секојдневните основи и создаваат парчиња што се чувствуваат како уметност. За нив, чевлите се помалку за обврски, а повеќе за имагинација.

Други поставуваат практични прашања, и тие се фер. Колку се удобни на градските улици, груб коловоз или жешки тротоари? Ако чевлите штитат само дел од вашето стапало, многу луѓе се прашуваат дали воопшто решаваат некаков проблем.

Поголемата поента може да биде разговорот

Модата на пистите не е секогаш наменета да се копира точно како што е прикажано. Понекогаш драматичното парче е таму за да постави расположение, да започне трендови или да предизвика што луѓето мислат дека треба да биде облеката. Во таа смисла, овој дизајн можеби веќе е успешен.

Матју Блази е внимателно следен откако го презеде креативното водство во куќата. Додаток што прави наслови помага да се одржи тој моментум. Дури и луѓето што никогаш не би го носеле зборуваат за тоа, што е важно во модата.

Дали може да влијае на секојдневниот стил?

Повеќето купувачи можеби никогаш нема да купат делумна чевли, но идеите за пистите честопати доаѓаат на помеки начини. Можете да видите повеќе потпетици со отворен грб, минимални сандали со врзување на глужд или скулптурални обувки инспирирани од истиот концепт. Модата често започнува со екстреми пред да стане нослива.

Изгледот, исто така, се надополнува со континуираната љубов кон едвај видливи додатоци. Многу луѓе сакаат парчиња кои се чувствуваат лесни, елегантни и различни од дебелите трендови од последните години. Оваа обувка ја носи таа идеја до крајни граници.

Дали некој навистина би ги носел?

За настани, фотосесии, приватни забави или одморалишта, некои луѓе апсолутно би ги носеле. Има необичен изглед што ја прави облеката незаборавна. Ако уживате во впечатлива мода, овој тип парче може да биде забавен.

За патување до работа, долги прошетки или непредвидливо време, повеќето луѓе веројатно би избрале нешто друго. Удобноста сè уште е важна, а секојдневните гардероби обично имаат потреба од поголема поддршка. Затоа интернетот се чувствува толку поделен.

Заклучни мисли

Чевлите без обувки може да бидат збунувачки, но збунетоста понекогаш е дел од одличниот дизајн. Ги тера луѓето да застанат, да погледнат двапати и да зборуваат за тоа што може да биде модата. Без разлика дали ја сакате или се смеете на неа, очигледно си ја завршија работата.

Не секој тренд мора да биде во вашиот плакар за да биде интересен. Понекогаш само треба стилот повторно да се почувствува возбудливо.