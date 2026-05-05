Џорџ Клуни заработи 700 милиони долари продавајќи текила – сега се обложува на пиво без алкохол

Џорџ Клуни е добро позната филмска ѕвезда со десетици награди и признанија, но тој е и паметен инвеститор. Откако ја претвори својата компанија за текила Casamigos во продажба вредна милијарда долари (1), холивудскиот гигант се враќа со нова смела претстава: безалкохолно пиво. И инвеститорите веќе купуваат.

Според The ​​New York Times , Клуни и неговите деловни партнери Ренде Гербер (сопруг на топ-моделот Синди Крафорд) и Мајк Мелдман (4) собраа 15 милиони долари за нивниот најнов потфат, „Крејзи Маунтин“ . Клуни и неговата екипа се обложуваат на иднина каде што возбудата нема да доаѓа од алкохолот, а тие не се единствените.

Големи пари во потрага по пиво без алкохол

Брендот на текила Casamigos започна како лежерен, задкулисен проект за Клуни и Гербер. Потоа експлодираше, склучувајќи договор со Диаџио вреден 700 милиони долари однапред, со уште 300 милиони долари на маса. „Ако нè прашавте пред четири години дали имаме компанија од милијарда долари, не мислам дека ќе речевме да“, рече Клуни во изјава во времето на договорот, „Ова го одразува верувањето на Диаџио во нашата компанија и нашето верување во Диаџио“.

Сега, триото се потпира на нешто сосема друго со бренд на безалкохолно пиво. Лансирано во март, „Крејзи Маунтин“ веќе брзо започна, лансирајќи онлајн продажба и пласирајќи се на полиците во повеќе од 25 држави за помалку од два месеци.

Времето е во тренд . Луѓето низ САД го намалуваат алкохолот , од здравствени, буџетски и животни причини, но сепак сакаат нешто социјално во рака. Според извештајот на NielsenIQ, безалкохолното пиво е водечки производ во категоријата безалкохолни пијалоци, сочинувајќи 83% од продажбата во Северна Америка, во споредба со 11,2% за безалкохолно вино и 5,7% за жестоки пијалоци .

Културната промена значи дека има брз раст на безалкохолните пијалоци, а тие сега се една од најжешките области во индустријата за пијалоци. Според IWSR, вкупниот пазар во САД ќе вреди околу 5 милијарди долари до 2028 година.

Клуни не е единствениот холивудски магнат што се вклучува во трендот. Том Холанд влезе во оваа област) со BERO во 2024 година, кој веќе привлече финансирање со проценка над 100 милиони долари .

Поддршката од 15 милиони долари за Crazy Mountain беше предводена од CAVU Consumer Partners, а фирми како Coatue Management и Discovery Land Company се придружија. Инвеститорите се очигледно уверени во тимот на Клуни, кој ја докажа својата способност да изгради силни брендови на пијалоци.

На што инвеститорите можат да обрнат внимание

За малопродажните инвеститори кои гледаат од страна, подемот на Crazy Mountain и другите алтернативи за алкохолни пијалоци нуди неколку заклучоци.

Следете го однесувањето на потрошувачите. Трендот на безалкохолни пијалоци е поткрепен со мерливи промени во начинот на кој луѓето се дружат и трошат пари.

Облозите во рана фаза носат ризик – но и позитивна страна. Безбедно е да се каже дека повеќето стартапи нема да станат огромни хитови како Casamigos (околу 75% од стартапите поддржани од инвеститори не успеваат, според истражувачите на UPenn (13)), но оние што ќе успеат можат да испорачаат огромни приноси. Предизвикот е да се идентификува кои брендови имаат вистинска мешавина од лидерство, тајминг и скалабилност.

Славата не гарантира успех, но помага. Вклученоста на Клуни носи моментална видливост и кредибилитет, особено по неговото искуство со Diageo. Но, инвеститорите се обложуваат и на пошироката динамика на тимот и пазарот, а не само на моќта на ѕвездите.