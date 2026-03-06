Иконскиот капут од Прада на Керолин Бесет Кенеди продаден за 192 илјади долари на аукција, 160 илјади долари повеќе од предвиденото

Ако сакате да изгледате како Керолин Бесет Кенеди, тоа ќе ве чини.

Капут што некогаш ѝ припаѓал на покојната сопруга на Џон Ф. Кенеди помладиот, штотуку е продаден за неверојатни 192.000 долари на аукција од страна на Fashion Auctioneer, приближно 160.000 долари повеќе од проценетиот продажен опсег од 15 до 30.000 долари.

Дизајниран од Прада, едноредниот капут во боја на камила ѝ бил подарен на Керолин од тетката на ЏФК помладиот, Ли Радзивил. Керолин подоцна го подарила капутот на нејзината пријателка Розмари Теренцио, која работела како асистентка на ЏФК помладиот во 90-тите. Теренцио потоа го предала капутот на актерката Мишел Амон, која го поседува оттогаш.

Капутот беше продаден за време на аукцијата на која беа претставени вкупно четири парчиња што ги носеше Керолин – вклучувајќи уште два капута од Прада и црн фустан од Јоџи Јамамото, омилен дизајнер на Керолин.

Публицистката на Келвин Клајн беше фотографирана од папараците во капутот најмалку двапати. Еднаш во 1997 година, каде што го комбинираше со црн шал, сини фармерки и очила за сонце во форма на овал.

Таа повторно беше фотографирана во 1998 година, кога беше видена во капутот додека го шеташе своето куче во петокот заедно со ЏФК помладиот, кој разиграно ги направи своите фотографии од папараците.

Покрај нејзините лични предмети, колекцијата содржи и 20 винтиџ предмети идентични со оние што ги носеше Керолин.

Интересот за двојката драстично се зголеми за време на премиерата на серијата „Љубовна приказна: Џон Ф. Кенеди помладиот и Керолин Бесет“, која ја раскажува бурната љубовна приказна и ненадејните смртни случаи на двојката.

Серијата го оживеа интересот за модата и на Керолин и на ЏФК Џуниор, при што многумина ги поздравија како икони на стилот и се обидоа да го рекреираат нивниот изглед.