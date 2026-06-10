На атрактивна локација во Аеродром ќе се продава државно земјиште по 2.000 денари квадрат

Општина Аеродром продава градежно земјиште по 2.000 денари по метар квадратен. Земјиштето зафаќа површина од 23.000 метри и се наоѓа на атрактивна локација, непосредно до хотелот „Русија“ и спортската сала Јане Сандански. За оваа електронската аукција закажана за почетокот на следниот месец за почетните 2.000 денари по метар квадратен се бара банкарска гаранција од приближно 2 милиони евра, соопшти денеска советникот на СДСМ во Општина Аеродром, Марко Даниловски.

Земјиштето е со намена Д3 спорт и рекреација и компатибилни Б намени за комерцијални и деловни објекти предвидува градежна парцела од приземје и три ката со вкупна градежна површина од 80.000 метри квадратни.

СДСМ го прашува градоначалникот Дејан Митески:

„Дали зад цела оваа зделка, стојат директно министерот за транспорт, Александар Николовски, и министерот за спорт, Борко Ристовски?

За кого е наменето ова земјиште? Ќе никне ли уште еден уште еден спортски комерцијално деловен објект веднаш до хотелот ‘Русија’? Кога конечно ќе се престане со бетонизацијата на урбаното јадро на општината?“, рече Даниловски.