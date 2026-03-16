„Диор“ лансираше гурмански парфем инспириран од Ријана

Во случај да не сте слушнале: Ријана мириса добро. Многу добро. Откако десетина познати личности го споменаа нејзиниот одличен мирис во интервјуа, беше откриено дека пејачката мириса на гурмански парфем од брендот By Kilian наречен Love, Don’t Be Shy. Потоа, во 2021 година, таа го лансираше својот мирис под нејзиниот бренд Fenty, цветен парфем со ноти како боровинка и мандарина.

Минатата година, Ријана го освои светот на мирисите кога стана заштитно лице на иконскиот парфем Dior J’adore, наследувајќи ја Шарлиз Терон. Сега познатата модна и козметичка куќа објави нова интерпретација на својот најпродаван мирис, гурманска верзија наречена J’adore Intense инспирирана од Ријана, пишува Harper’s Bazaar.

Инспириран од личноста на Ријана

Директорот за создавање парфеми на Dior, Франсис Куркџијан, откри за Bazaar дека никогаш порано не создал парфем со одредена муза на ум. Но, за сè постои прв пат.

„Идејата беше инспирацијата да се базира на личноста на Ријана“, вели тој, истакнувајќи дека сакал да го впие мирисот со топлина и човечност. „Кога си со неа – неодамна беше во Париз – таа те тера да се чувствуваш како да си рамноправен со неа. Тоа е единствена способност.“

Потопол, посладок J’adore

Новите ноти во J’adore Intense во споредба со оригиналот вклучуваат овошна горна нота од кајсија, средна нота од иланг-иланг и основни ноти од мед и сандалово дрво.

„Цветниот карактер е клучен дел од ДНК-та на J’adore“, вели Kurkdjian. „Додека ја одржувате хармонијата на роза, јасмин и иланг-иланг, тој ‘рбет, сè уште сте во ДНК-та на J’adore, без разлика како ги аранжирате нотите подоцна.“

J’adore Intense сè уште ги има препознатливите бели цветни ноти што долгогодишните обожаватели ќе ги обожаваат, но додавањето на сандалово дрво, мед и кајсија совршено го позиционира мирисот во сегашниот момент, истакнувајќи ги послатките аспекти на цветните ноти.

Врската на Ријана со Диор

Пејачката беше видена како великодушно го нанесува својот нов J’adore Intense во виралното видео на TikTok. Нејзината врска со Диор започна пред една деценија кога се појави во модна кампања како амбасадор на брендот.

„Беше страшно“ да ја преземе улогата на заштитно лице на J’adore, ексклузивно раскажува Ријана за Bazaar. „Но, бев возбудена што претставував толку историски бренд, нешто што беше посебно за мене.“

„Моето прво запознавање со J’adore беше преку мајка ми. Таа продаваше парфеми во продавница без царина. Се враќаше дома со тестери кога им снемуваа и мораше да извади нов“, рече таа. „J’adore беше едно од оние нешта што секогаш беа тука. И тука започна мојата љубов кон него.“

Парфемот е веќе достапен за купување во одбрани парфимерии и преку официјалната веб-продавница на брендот. Шише од 35 мл чини 89 евра, шише од 50 мл чини 126 евра, а шише од 100 мл чини 173 евра.