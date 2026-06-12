Канада – БиХ 1:1. Драма во судиското продолжение за првиот бод на БиХ на СП

Фудбалската репрезентација на Босна и Херцеговина одигра 1:1 против домаќинот Канада во Торонто на отворањето на Светското првенство. БиХ поведе со голот на Јова Лукиќ во 21. минута, но Сајл Ларин им обезбеди бод на Канаѓаните во вториот дел.

Ова е прво реми за БиХ во четвртиот меч на светските првенства, додека Канада ја прекина црната серија и го освои историскиот, прв бод на СП. Во следното коло Канаѓаните ќе играат против Катар, а БиХ ја чека дуел против фаворитот во групата, Швајцарија.

Пред натпреварот, улиците на Торонто беа исполнети со бројни навивачи на двете репрезентации кои направија одлична атмосфера. Селекторот на БиХ, Сергеј Барбарез реши на клупата да го остави капитенот Един Џеко, а селекторот на Канада, Џеси Марш Хајдукова, Нико Сигуро.

БиХ сериозно се закани веќе во 3. минута, кога по координирана акција од слободен удар, ударот на Амар Мемиќ од десетина метри мина над голот. Својата најголема шанса Канада ја имаше во воведните минути во 17. минута, но ударот на Џонатан Дејвид од многу добра позиција го одбрани голманот Никола Васиљ.

Клучниот момент од првиот дел се случи во 21. минута. Иван Башиќ изведе корнер, Сеад Колашинац со глава ја упати топката, а Јово Лукиќ со глава ја упати и во мрежата за водство на БиХ од 1:0.

Откако прими гол, Канада ја презеде целосната контрола и доминираше до крајот на полувремето. Домашните изведоа дури девет корнери пред паузата, но цврстата одбрана на БиХ успеа да ја зачува предноста.

Во вториот дел продолжи канадската иницијатива. Во 54. минута, Канада беше блиску до израмнување кога Ричи Лари го помина Васиљ, но неговиот удар од гол-линијата ја погоди гредата на Сеад Колашинац. Само една минута подоцна следуваше одлична можност на другата страна.

Ермедин Демировиќ се најде сам пред канадскиот голман, но предолго се двоумеше и дефанзивецот ја исфрли топката во корнер. Канада продолжи да напаѓа, а во 67. минута повторно на помош дојде одбраната на Босна и Херцеговина, кога Никола Катиќ ја расчисти топката од гол линијата по ударот на Тани Олувасеи.

Притисокот на домашните конечно вроди со плод во 78. минута. Исмаел Коне се спушти по левата страна и го намести Промис Дејвид, кој од прва мина за Ларин. Канадскиот „Џокер од клупата“ го избегна задниот дел бидејќи Колашинац задоцни да излезе и со прецизен удар ги постави конечните 1:1.

До крајот на натпреварот и двете екипи играа попретпазливо, без да ризикуваат повеќе, па резултатот не се промени.