И на кучето му го сменија идентитетот

Агенцијата за храна и ветеринарство (АХВ), преку пишано соопштение до медиумите демантираше дека изјавиле оти вчера заловеното животно во скопската населба Козле е чипиран домашен миленик – куче, кое сопственикот бара да му биде вратено, а не волк како што се претпоставуваше. Најавија дека во текот на денот ќе спроведат вонреден инспекциски надзор во Зоолошката градина во Скопје со цел да се утврдат видот и здравствениот статус на животното. Дилемата е – колку време им треба на институциите во државава за да утврдат нешто толку елементарно?

Демантот,пак, стигна откако многумина преку социјалните мрежи почнаа да се шегуваат и да се чудат на објавата на градоначалникот Орце Ѓорѓиевски дека е заловен волк, како и на тие што објавуваа како да врзале, го успале и ги спасиле Скопјани од животното што, како што испадна, со денови шетало низ градот – и јадело грицки од рака. Најсмешна сепак беше објавата на еден граѓанин дека сиротиот волк има иста судбина како и државата – т.е. не му го признаваат и му го менуваат идентитетот, како што и прави Бугарија на Македонија.

„ Ќе те грабнат, ќе ти сменат и име и идентитет и ќе тврдат дека си нешто друго, а не тоа што се декларираш. Ќе те пикнат во заробеништво и ќе тврдат дека те спасиле (како кравите што ги спасија од талкање па ги оставија да изумираат од Крива Паланка н.з.) и дека таму ти е подобро. Ах, бе куче жално, што ти требаше тука да дојдеш, идентитетот ти го сменија и со глутница волци се ставија, тврдејќи дека си за таму, а не за во дом“, напиша граѓанин на социјалните мрежи.

Волк ли е, куче ли е, е тема за забава цел ден, при што голем број граѓани постираа дека станува збор за посебна раса куче „чешки куче волк“ која ја има во Македонија одамна, па и дека такво едно се прославило на последната олимпијада кога истрча заедно со скијачите на стазата за слалом, а сите го фотографираа место да го врзуваат за столбови како кај нас. Еве некои од коментарите:

„Не разликуваат куче од волк!. Научете ги прво расите на животни па пишувајте. Ако е чипирано и избегало, вратете го на сопственикот. Абе, за вас само корона, да си седите дома на безбедно.“