Кетрин Зета-Џонс и Мајкл Даглас се подновија со уште еден имот во Европа

Кетрин Зета-Џонс и Мајкл Даглас не се непознати за животниот стил на летниот пат, а сега додаваат уште еден меѓународен имот во своето портфолио.

Актерката од „Сендеј“, 56, купила пентхаус апартман од повеќе милиони фунти во Рим за својот сопруг, ѕвездата од „Основен инстинкт“, 81, според нов извештај во „The Mail on Sunday“.

Според извештајот, Мајкл го видел станот за прв пат минатата недела – и тој се наоѓа на одлична локација во престижна историска палата во близина на античката Пјаца Навона. Има прекрасен поглед на градот кон базиликата „Свети Петар“.

Се вели дека ова бил еден вид страствен проект за ѕвездата од „Драгите пупки на мај“, која го реновира имотот откако го видела за прв пат минатиот ноември и потрошила милиони за уметнички дела.

Извештајот, исто така, откри дека претходно оваа недела, двојката била забележана како го посетува новиот дом заедно, при што актерот од „Fatal Attraction“ носеше бејзбол капа и очила за сонце, додека неговата сопруга носела чанта „Шанел“ од 3.900 фунти, пред да вечера во ресторанот „Сан Марко“.

Портфолио на недвижности на Кетрин и Мајкл

Ова не е единствениот имот што го поседува двојката од А-листата, кои се родители на синот Дилан (25) и 23-годишната ќерка Карис. Нивниот главен дом е оддалечен над 4.000 милји во Њујорк, иако претходно живееле на Бермудите.

Тие првенствено живеат на имот на брегот на реката во Ирвингтон, кој зафаќа импресивни 12.000 квадратни метри и се одликува со осум спални соби и 10 бањи.

Сепак, речиси две години откако го објавија имотот за огромни 12 милиони долари, откако го купија имотот за 4,5 милиони долари во 2019 година, Кетрин и Мајкл ја намалија бараната цена за 2,25 милиони долари во април во обид да го продадат огромниот имот.

Огласот беше отстранет во април 2025 година и повторно ставен на пазарот за 10 милиони долари следниот месец, само за повторно да биде симнат пред повторно да биде објавен на 19 март 2026 година, за намалена цена од 9,75 милиони долари.

Според IG Mansions, двојката сè уште се бори да најде заинтересиран купувач. Тоа е куќата што Кетрин и Мајкл ја купија откако ја намалија својата вила од 15.000 квадратни метри во Бедфорд, која наводно ја продадоа за речиси 20,5 милиони долари.

Од август 2025 година, ѕвездите од А-листата поседуваат и куќа во Канада и една во Шпанија. „Знам дека звучи многу џет-сет, и сакам да се опкружувам со убавина, но тоа не е претерано, многу е удобно“, изјави актерката од Чикаго за The Sunday Times Style.