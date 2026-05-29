Исламистот кој планирал напад на концертот на Тејлор Свифт во Виена доби 15 години затвор

Австриски суд осуди 21-годишен маж кој призна дека планирал неуспешен исламистички напад на концертот на Тејлор Свифт во Виена во 2024 година на 15 години затвор, прогласувајќи го за виновен за разни кривични дела, претежно поврзани со тероризам.

Беран А., чие презиме не е објавено во согласност со австриските правила за приватност, беше уапсен еден ден пред првиот од трите планирани концерти на американската поп-ѕвезда во австриската престолнина. Сите три концерти беа откажани, на разочарување на обожавателите и самата Свифт, која потоа напиша дека е „поразително“.

Австриецот се изјасни за виновен по обвиненијата поврзани со планираниот напад, што носи максимална казна од 20 години затвор. Беше утврдено дека се обидел нелегално да купи оружје, вклучувајќи митралез и рачна граната, и дека ги следел упатствата во видео на Исламска држава за да произведе мала количина на експлозивниот триацетон трипероксид.

Беран А. е обвинет и за планирање напади со двајца соученици во различни градови на Блискиот Исток. Тој и сообвинетиот Арда К. признаа дека патувале во Дубаи и Истанбул во 2024 година за да ги извршат нападите, но не го сториле тоа.

Беран А. му рече на судот дека талкал низ Дубаи во март 2024 година барајќи жртви за да ги избоде, но потоа имал напад на паника. По враќањето во Виена, тој одлучил да го изврши терористичкиот напад на концерт.

Двајцата негираа дека дале морална поддршка на трето лице, кое беше уапсено во Мека под сомнение дека избодело чувар во Големата џамија. Лицето останува во притвор во Саудиска Арабија.

Поротата го прогласи Беран А. за виновен по 13 од 15 точки од обвинението, вклучително и давање морална поддршка на третото лице. Арда К. беше прогласен за виновен по сите точки од обвинението и осуден на 12 години затвор.