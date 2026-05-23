Шакира и Бурна Бој објавија музичко видео со химната на Мундијалот, се појавуваат Меси, Кејн, Мбапе…

Шакира и Бурна Бој го објавија музичкото видео за нивната нова песна „Даи Даи“, која е воедно и официјална химна на Светското првенство во фудбал во 2026 година. По објавувањето на песната претходно овој месец, визуелно впечатливото видео во кое се појавуваат голем број светски фудбалски ѕвезди беше објавено во саботата.

Фудбалска елита во видеото

Меѓу фудбалерите кои се појавија во видеото се Лионел Меси, Хари Кејн, Килијан Мбапе, Родриго Ернандез (Родри) и Винисиус Жуниор. Листата на ѕвезди продолжува со Такефуса Кубо, Сантијаго Хименез, Ерлинг Халанд, Луис Дијаз, Алфонсо Дејвис, Џамал ​​Мусијала и Кристијан Пулишиќ.

Посветеност на Мексико и хуманитарна порака

Видеото, исто така, носи хуманитарна нота со учество на Ghetto Kids Uganda, невладина организација која ги менува животите на сирачињата, децата од улица и ранливите деца преку музика, танц и глума. Организацијата им обезбедува образование, домување, здравствена заштита и храна, нудејќи им надеж за посветла иднина.

Една од впечатливите сцени ја прикажува Шакира на врвот на споменикот на Ангелот на независноста во Мексико Сити, визуелен почит кон земјата што одигра важна улога во нејзината кариера. Сцената е снимена со поддршка на туристичката кампања на главниот град „Ciudad de México Corazón Grande“.

Историски настап на финалето на првенството

Покрај химната, Шакира ќе го одбележи и самото финале на Светското првенство, кое се игра во недела, 19 јули. Потоа, заедно со Мадона и групата BTS, таа ќе настапи во шоу програмата на полувремето, што е прв ваков музички спектакл во историјата на Светското првенство. Светското првенство во 2026 година започнува на 11 јуни.