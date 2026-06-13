Албанија гради нова делница од Јадранско-јонскиот коридор

Во Албанија започна изградбата на делницата Миљот-Балдрен, во близина на Љеш, со што продолжува изградбата на клучната северна рута на идниот Јадранско-јонски пат. По завршувањето на оваа делница, останува насоката кон Муриќан и границата со Црна Гора, објавува Инвестор.

По делниците од Кашар кај Тирана до Туман, и рутата Туман-Миљот, во среда во Албанија започна изградбата на нов дел од идниот „син коридор“ – од Миљот до Балдрен, објавија локалните медиуми.

Станува збор за пат во близина на Љеш, долг околу 20 километри, кој претставува една од важните врски во поврзувањето на централна Албанија со нејзиниот север, но и со Црна Гора.

Премиерот на Албанија, Еди Рама, го оцени почетокот на работите како еден од клучните инфраструктурни проекти за северот на земјата, наведувајќи дека новата делница ќе ја подобри врската помеѓу Скадар, Љеш и поширокиот северен регион, ќе го намали времето на патување и ќе ја зголеми безбедноста во сообраќајот. Албанските медиуми објавуваат дека Рама го означил проектот како инвестиција од стратешко значење за развојот на северот на Албанија.

Делницата Миљот-Балдрен е дел од идниот Јадранско-јонски автопат, или „синиот коридор“, регионална рута што треба да ги поврзе земјите по должината на источниот брег на Јадранското и Јонското Море.

По изградбата на автопатот до Балдрен, ќе следи изградбата на последната преостаната делница кон крајниот север на Албанија – кон Муриќан и границата со Црна Гора. Оваа делница ќе биде долга 41 километар, а планиран е и пристапен пат од правец на Скадар.

Според податоците на WBIF, делницата Муриќан/Сукобин-Љеш/Балдрен е планирана како дел од Јадранско-јонскиот коридор, со 41 километар нова траса и проширување на постојниот пат, со проектирана брзина од 120 километри на час. Истиот извор наведува дека вкупниот Јадранско-јонски коридор, од Италија до Грција, треба да биде долг околу 1.500 километри, од кои околу 110 километри минуваат низ Црна Гора, а околу 315 километри низ Албанија.

За Црна Гора, овој проект е особено важен бидејќи завршувањето на северните делници во Албанија треба значително да ја подобри патната врска со Скадар, Тирана и понатаму на југот од Албанија, но и да ја зајакне идната регионална мрежа на Јадранско-јонскиот коридор, објавува Инвестор.