Следната мисија на Џејмс Бонд 007 добива датум на објавување, откриени се првите детали

Следната приказна во универзумот на Џејмс Бонд е официјално откриена. Официјалниот датум на објавување и синопсис за претстојниот роман на авторот Чарли Хигсон за 007, насловен „Кралот нула“. Ова доаѓа пред долгоочекуваниот филм за Џејмс Бонд на Amazon MGM Studios од режисерот на „Дина“, Дени Вилнев, кој моментално го бара следниот актер што ќе го наследи Даниел Крег како иконски шпион.

Кој е датумот на објавување на новиот проект за Џејмс Бонд?

Според „Тајмс оф Индија“, првиот целосен роман на Хигсон за Џејмс Бонд, „Кралот нула“, официјално ќе биде лансиран на 24 септември 2026 година, од „Пенгуин Букс“. Приказната ќе го прикаже легендарниот агент како се соочува со моќен негативец различен од сè што се соочил досега. Пред ова, Хигсон претходно напиша пет романи во серијалот „Младиот Бонд“, кој го следи тинејџерскиот Бонд за време на неговото време на колеџот Итон.

Официјалниот синопсис на романот гласи: „Ле Шифр. Д-р Но. Голдфингер. Џејмс Бонд се соочил со сите нив. Но, сега светот се менува, па дури и 007 нема поим што го чека. Започнува со убиен агент во саудиската пустина. Само предавник можел да знае доволно за да го собори. Но, дури ни Џејмс Бонд не може да ја погоди тајната за која вредело да биде убиен за да ја задржи. Додека Бонд ги следи трагите низ целиот свет, тој не сфаќа дека одбројувањето веќе започнало. А во сенките се крие човек со поголема моќ отколку што можел да замисли. Подгответе се за негативец различен од кој било досега. Подгответе се за Кралот Нулта.“

Неименуваниот филм за Џејмс Бонд на Amazon MGM Studios ќе го режира Вилнев, а сценариото ќе го напише креаторот на „Peaky Blinders“, Стивен Најт. Се очекува конечните кастинг избори да бидат објавени некаде оваа година, токму на време за неговиот шпекулиран почеток на продукцијата во 2027 година. Неодамна беше откриено дека познатата директорка за кастинг, Нина Голд, е ангажирана да му помогне на студиото да го пронајде вистинскиот актер кој ќе стане следното лице на франшизата.