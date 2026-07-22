Колку секој од актерите добил хонорар за улогата во „Одисеја“?

Долгоочекуваниот епски филм на Кристофер Нолан, „Одисеја“, собра една од најѕвездените глумци во поновата историја на Холивуд – а со тоа доаѓа и подеднакво импресивен платен список. Од добитници на Оскар до некои од најголемите имиња на бокс-офисот во индустријата, глумците на филмот наводно заработиле милиони за да ја донесат легендарната приказна на Хомер на големото платно.

На врвот на листата на плати е Мет Дејмон, за кој се верува дека добил 15 милиони долари за својата улога. Дејмон претходно соработувал со Нолан на „Опенхајмер“ и се очекува да го игра иконскиот грчки херој Одисеј во амбициозната адаптација.

Том Холанд следи со наводно 10 милиони долари, продолжувајќи го својот подем како една од најплатените млади ѕвезди во Холивуд. Зендаја, друго големо глобално име поврзано со проектот, наводно заработила 8 милиони долари, (иако има мала улога) додека Ен Хатавеј – повторно обединувајќи се со Нолан по „Подемот на темниот витез“ и „Интерстелар“ – се вели дека добила 7 милиони долари.

Роберт Патинсон наводно добил 6 милиони долари, додека добитничката на Оскар, Шарлиз Терон, заработила 5 милиони долари. Лупита Њонго следи со пријавени 4 милиони долари, а Џон Бернтал добил 3 милиони долари.

Се вели дека Џон Легуизамо заработил 2,5 милиони долари, додека Елиот Пејџ, кој претходно соработувал со Нолан во „Почеток“, наводно добил 1,5 милиони долари.

Пријавени плати на глумците:

Мет Дејмон — 15 милиони долари

Том Холанд — 10 милиони долари

Зендаја — 8 милиони долари

Ен Хатавеј — 7 милиони долари

Роберт Патинсон — 6 милиони долари

Шарлиз Терон — 5 милиони долари

Лупита Њонго — 4 милиони долари

Џон Бернтал — 3 милиони долари

Џон Легуизамо — 2,5 милиони долари

Елиот Пејџ — 1,5 милиони долари

Со глумци од ваков калибар, „Одисеја“ се оформува како една од најскапите и најамбициозни продукции во кариерата на Кристофер Нолан. Иако пријавените плати претставуваат само дел од вкупниот буџет на филмот кој изнесува 250 милиони долари, плус 150 милиони долари за маркетинг, тие го истакнуваат обемот на проектот и ѕвездената моќ собрана за да го оживее безвременскиот еп на Хомер.

Забелешка: Горенаведените бројки за плати се пријавени износи што циркулирале онлајн и не се официјално потврдени од студиото или актерите.