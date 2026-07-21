Каде е снимена „Одисеја“? Локациите што ги оживува грчкиот еп на Кристофер Нолан

Лос Анџелес – „Одисеја“ е еден голем ноќен патувачки кошмар . Сè е таму – Одисеј и неговата екипа доцнат, се губат, се разделуваат, им се намалува шеќерот во крвта што ги прави бунтовни. Дефинитивно не сакате да патувате како Одисеј, но најновата адаптација на Хомеровиот еп од Кристофер Нолан можеби ќе ве натера намерно да посетите некои од дестинациите на нивното патување.

Дејството на „Одисеја“ е сместена на две главни локации: Троја, или денешна Турција, и Грција, имено грчките острови. Некои се митски, други, како Итака, всушност постојат. Одисеј (Мет Дејмон) и неговата намалена екипа поминуваат десет години патувајќи од Троја до Итака, каде што лојално ги чекаат неговата сопруга Пенелопа (Ан Хатавеј) и синот Телемах (Том Холанд). За да го создадат овој разновиден свет, Нолан и продукцискиот дизајнер Рут Де Јонг погледнале подалеку од очекуваните локации (иако Грција и Италија, земја со класичен медитерански изглед, на крајот се појавуваат доста често) и снимале и во Мароко, Исланд и Шкотска, но не и во Турција.

Де Јонг, која разговараше со „Травелер“ за да ни каже каде е сниман „Одисејата“, вели: „Сакавме да започнеме во Медитеранот и да завршиме во Медитеранот. Но, Крис и мене не нè интересираше целосно избелена атмосфера“. Извидништвото ги однесе низ целиот свет – Де Јонг ги разгледуваше австралиските плажи и јапонските шуми – пред да слетаат на конечните локации, чија релативна близина беше логистички попривлечна. Подолу, Де Јонг нè води низ нејзините омилени места за снимање.

Грција

„Бевме таму еден месец“, вели Де Јонг за снимањето во Грција. Сцените снимени во домот на предците на Одисеј ја вклучуваа неговата несреќна авантура во пештерата на киклопот Полифем, која се случила во Несторовата пештера, добро познато место во регионот Пелопонез, во близина на Пилос. Посетата на Телемах на Спарта, каде што кралот Менелеј владее со својата нововратена сопруга Елена (Лупита Њонго, која исто така ја игра сестрата на Елена, Клитемнестра), во потрага по вести за својот татко, застана во маслинова шума во Месинија за сцената на лов. Враќањето на Агамемнон (Бени Сафди) кај Клитемнестра беше снимено надвор во замокот Метони во Месинија, како и надвор од Атина во монолитниот Акрокоринт. „Тоа функционираше добро, со знамиња и знамиња“, вели Де Јонг. „А Крис сакаше само да се осигура дека е толку јасно колку ветровито беше целото наше снимање. Толку, толку ветровито.“

Италија

Јужна Италија е во голема мера застапена во филмот – имено, островот Фавињана покрај брегот на Сицилија, кој ја заменуваше Итака. Де Јонг всушност ја посетила Фавињана пред околу една деценија – „пријатели нè презедоа [од Сицилија] кои беа локални Италијанци“ – и се сетиле на тоа додека биле на извидување. „Го извидувавме целиот главен остров Сицилија“, вели таа. „[Но] е премногу населен. Имаше неколку места што навистина ни се допаднаа, но тоа бледнееше во споредба со Санта Катерина, овој замок од 15 век на врвот на овој рид [на Фавињана]. Тоа беше едноставно најепскиот пејзаж, каде што можеше да се види водата насекаде каде што се наоѓаше и бродовите [кои се користеа за снимање] можеа да застанат.“ Тие снимаа таму вон сезона, кога веќе поспаниот остров беше најтивок. Сите тие вирални интервјуа за глумците и екипата како пешачат по триесет минути секој ден? Тоа се случуваше тука, а Де Јонг беше меѓу планинарите: „Крис и Ема [Томас, продуцентката и сопруга на Нолан] пешачеа секој ден. Јас секогаш пешачев. Сите наши градежни елементи беа донесени со хеликоптер, а секоја екипа што требаше можеше да го користи хеликоптерот. Но, сите се вклучија во тоа и го сакаа тој секојдневен предизвик.“ Внатрешниот дворец [на Итака], во меѓувреме, беше изграден на сцена во Лос Анџелес.

Исланд

Исланд, вели Де Јонг, беше единствената земја во која Нолан знаеше дека сака да снима. „Тој рече: „Рут, веќе знам во моите мисли дека сакам Хад да биде Исланд, и сакам да биде со црните песочни плажи и да пукам среде лето, во ден со полна дневна светлина. Никогаш навистина не се стемни“, вели Де Јонг. Тие поминаа покрај плажата Дијамант и други многу туристички делови од песок и се одлучија за пооддалечени локации, како што е плажата покрај планината Хјорлајфшефди, три часа источно од Рејкјавик. „Интересно е што ја најдовме плажата Аполо со добитокот, а и белиот песок во Исланд, но никој никогаш не би знаел дека е само шест часа во спротивната насока [од црниот песок] затоа што е избелена од сонце и има бујни полиња“, вели таа. „Бев решена да го добијам грчкиот добиток, знаете, со роговите, и најдов раса во Исланд што беше од тоа грчко стадо добиток и ги искористив нив.“

Мароко

Троја не беше снимена во Турција, туку во едно мароканско село во планините Атлас наречено Аит Бенхаду. Де Јонг вели: „Селото [ни дозволи] да ја зголемиме нашата Троја трипати. Изградив околу два и пол хектари Троја, како сцени, што можевме да ги запалиме, веднаш до селото. Добивме дозвола да користиме оган – тие беа како „Нема проблем, можете да ги запалите вашите сетови, само не нашето село“. Па на крајот, тогаш ги гледате мажите како трчаат низ Троја. Мароко беше многу жешко и многу тешко, но бев задоволна од исходот.“ На истото извидувачко патување, тие ја пронајдоа внатрешноста на палатата на Менелеј во Маракеш. Местото на откривање на Тројанскиот коњ беше снимено на плажите на Есауира на атлантскиот брег – ова е исто така местото каде што Одисеј и неговите луѓе ја напуштија Троја за да го започнат своето патување дома.

Шкотска

„Одисеј никогаш не би отишол во Шкотска“, вели Де Јонг. „Но, тоа беше ирелевантно – не требаше да биде Шкотска. „Случајно го имаше изгледот што ни се допадна.“ За што точно? Вештерката Кирце (Саманта Мортон) и нејзиниот осамен дом на зелена карпа. Луѓето на Одисеј, а потоа и самиот Одисеј, се искачуваат по оваа змијлива патека, покрај нејзините седативни лавови и тигри до нејзината маса каде што таа ги храни и ги вајува во свињи. „Куќата на Кирце беше навистина посебна“, вели Де Јонг, „Ги имитиравме тие карпести карпи [на пејзажот] веднаш надвор од Кален во Висорамнините. Имаше чувство дека сме среде никаде.“ (Конде Наст Травелер)