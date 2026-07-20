„Ролингстоунс“ и „Битлси“ изедначени: И двата бенда сега имаат по 15 албуми на врвот на топ листите

„Ролингстоунс“ се изедначија со „Битлси“ за најмногу албуми на првото место на британската топ листа откако нивниот нов албум „Foreign Tongues“ дебитираше на врвот, соопшти „Official Charts“, која ги составува основните музички и филмски топ листи во Велика Британија, Ирска и Франција.

Албумот со 14 песни е продолжение на „Hacney Diamonds“ од 2023 година и е прогласен од критичарите за едно од најуспешните изданија на бендот кон крајот на кариерата. Со објавувањето на новиот албум, „Ролингстоунс“ го достигнаа својот 15-ти албум на првото место, изедначувајќи се со легендарните „Битлси“, една од најпознатите групи во историјата на популарната музика. Бендот е предводен од пејачот Мик Џегер и гитаристите Кит Ричардс и Рони Вуд, и иако соперништвото меѓу Ролинг Стоунс и Битлси е дел од музичката култура со децении, тоа најчесто го поттикнуваа обожавателите, додека двете групи имаа пријателски однос и повремено соработуваа, објавува британскиот Телеграф.

Пол Мекартни и Џон Ленон пееја придружени вокали на синглот „We Love You“ на Ролинг стоунс од 1967 година, додека гитаристот Брајан Џонс свиреше саксофон на Б-страната на Битлси од 1967 година „You Know My Name (Look Up the Number)“.

На листата на албуми, второто место го зазеде американскиот рок бенд „My Chemical Romance“ со ремастерираното издание на албумот „Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys“, додека третото место го зазема Оливија Родриго со албумот „You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love“.

Компилацискиот албум на Мајкл Џексон „The Essential“ е на четвртото место, среде постојаното оживување на покојниот пејач предизвикано од објавувањето на биографскиот филм за неговиот живот. На листата на синглови, „Rein Me In“ на Сем Фендер и Оливија Дин останува 17 недели на првото место, приближувајќи се до рекордот за најмногу недели поминати на врвот на британската листа. Песната го надмина долгогодишниот хит број 1 на Брајан Адамс „I Do It for You“ (Everything I Do), кој беше на врвот на листите 16 последователни недели во 1991 година.

Една недела е оддалечена од изедначување на хитот на Френки Лејн од 1953 година „I Believe“ за најмногу недели поминати на првото место досега, а неодамна беше прогласена за најдолготрајно одржуван сингл број 1 на сите времиња од британски изведувач. На второто место е песната „Wonderwall“ од Oasis, која англиските навивачи ја усвоија како неофицијална химна за време на Светското првенство.