Боб Дилан ќе настапи во ноември во Љубљана – мобилките се забранети

Љубљана – На 9 ноември, Боб Дилан ќе пристигне во Арената Стожице во Љубљана, единаесет години по неговиот последен настап во Словенија.

Дилан настапи во Љубљана четири пати, во 1991, 1999, 2010 година и последниот пат во 2015 година, исто така во Стожице, кога го претстави албумот „Shadows in the Night“. Овој пат доаѓа со материјал од албумот од 2020 година „Rough and Rowdy Ways“, по кој е именувана и турнејата. Синглови како „Murder Most Foul“ и „I Contain Multitudes“ покажаа дека авторот, во својата деветта деценија од животот, сè уште пишува со амбиција што ги засрамува генерациите наследници.

Неговото најново официјално издание, „The Bootleg Series Vol. 18: Through The Open Window“, 1956–1963 од 2025 година, е архивско издание посветено на годините на формирање пред и веднаш по пристигнувањето во Њујорк.

Важна забелешка за сите што планираат патување во Љубљана: употребата на мобилни телефони и камери за време на настапот нема да биде дозволена. Уредите се заклучуваат на влезот во посебни футроли што посетителите ги чуваат со себе.

Претпродажбата на билети започнува во понеделник, 20 јули во 11 часот, додека редовната продажба започнува во среда, 22 јули во 11 часот по средноевропско време, преку официјалните продажни места на организаторите.