Макрон ги одликува Џорџ Лукас, Џоди Фостер и Сигурни Вивер со орденот „Легија на честа“

Париз – Францускиот претседател Емануел Макрон им оддаде почит на пет големи личности во меѓународниот филм на церемонија одржана во Елисејската палата во Париз . Основачот и извршен директор на Illumination, Крис Меледандри, продуцентот зад филмовите „Грозлив јас“ и „Минионс“ – анимираната франшиза со најголема заработка на сите времиња, со повеќе од 5,7 милијарди долари на глобалните бокс-офиси; креаторот на „Војна на ѕвездите“ и „Индијана Џонс“, Џорџ Лукас; Џоди Фостер, двократната добитничка на Оскар позната по „Таксист“, „Кога ќе замолчат јагнињата“ и „Приватен живот“; Сигурни Вивер, чиишто улоги ги вклучуваат „Вонземјанин“, „Аватар“ и „Повикај го мојот агент“; и францускиот режисер Клод Лелуш, режисерот на „Маж и жена“, добитник на Оскар.

Вивер, Меледандри, Лукас и Фостер беа одликувани со ознаки на Витез на Легијата на честа, додека Лелуш ја доби ознаката на Командант на Легијата на заслуги.

На церемонијата присуствуваа режисерот Коста-Гаврас, претседателот на групацијата Канал+, Максим Саада, шефот на филмскиот фестивал во Маракеш, Мелита Тоскан ди Плантие, извршниот директор на Синеполис, Алехандро Рамирез, шефот на филмскиот фестивал во Анси, Михаел Марин, режисерката Ребека Злотовски, францускиот визуелен уметник Ж.Р., Прун Нури, претседателот на Illumination Studios Paris, Жак Блед, Виктор Хадида од Metropolitan FilmExport, француската министерка за култура Катрин Пегард и претседателот на CNC, Гаетан Бруел, меѓу другите.

Во својата почит кон Меледандри, Макрон му оддаде признание за помошта во претворањето на Франција во еден од водечките светски анимациски центри преку неговото долгогодишно партнерство со студиото „Мек Гуф“ со седиште во Париз и создавањето на „Илуминатион студиос Париз“ во 2011 година.

„Особено сум воодушевен што избравте да поминете неколку месеци од годината во Франција и што придонесовте нашите земји да станат еден од најголемите светски центри за анимација“, рече Макрон. „Благодарение на вашите филмови, секако, но и затоа што лично го поддржавте, заедно со ЦНЦ, создавањето на меѓународниот даночен кредит во 2009 година, суштинска мерка за привлечноста на нашата земја.“

Макрон потсети дека Меледандри го препознал „огромниот потенцијал“ на Мек Гуф во 2007 година, кога француското анимациско студио вработувало помалку од 100 луѓе. Работејќи со уметниците на студиото, режисерот Пјер Кофин и Фарел Вилијамс, Меледандри го развил „Грозлив јас“, кој ги претстави Гру и Мињоните и стана основа на блокбастер франшизата на „Илуминатион“. Меледандри и Блед потоа ја претворија француско-американската соработка во трајно партнерство со основање на Illumination Studios Paris, каде што оттогаш се создадени 16 играни филмови и 40 кратки филмови.

„Филм по филм, ни давате нова причина да одиме во кино“, му рече Макрон на Меледандри. „Исто така, цврсто го браните кино-емитувањето на филмови со цел да го зачувате тоа драгоцено заедничко искуство и колективна радост. И ви благодарам за тоа.“

Најновото издание на Illumination, „Minions & Monsters“, режирано и ко-сценарио на францускиот уметник Пјер Кофин, моментално се прикажува во кината и заработи над 283 милиони долари низ целиот свет до 15 јули.

Осврнувајќи се кон Лукас, Макрон го проследи патувањето на режисерот од тинејџер опседнат со автомобили во Модесто, Калифорнија, до еден од највлијателните раскажувачи на филмови, потсетувајќи се како речиси фатална сообраќајна несреќа го натера да ги замени трките со снимање филмови. Тој го пофали Лукас како дел од генерацијата филмски режисери – покрај Франсис Форд Копола, Стивен Спилберг и Мартин Скорсезе – кои ја закотвија ерата на Новиот Холивуд.

Макрон го опиша „Војна на ѕвездите“ не само како филм, туку како „цела галаксија, митологија“ во која храброста може да триумфира над смртта, млад човек од заборавена планета може да стане витез меѓу ѕвездите, а борбата за демократија може да се пренесе од една генерација на друга.

„Благодарение на овој филм и целата сага, вие му понудивте на новата генерација територија на бегство, простор од соништата каде што сè повторно стана можно“, рече Макрон. Тој го пофали Лукас за комбинирање на ретрото и футуристичкото, додека создаде кинематографска вселена што опфаќа звучен дизајн, монументални сценографии и епско раскажување приказни.

Францускиот претседател, исто така, го прослави влијанието на Лукас надвор од режијата, нарекувајќи го „исклучителен претприемач“ кој ги основал Lucasfilm, THX и Industrial Light & Magic. Тој ги истакна врските на Лукас со Франција, вклучително и неговата посветеност на зачувувањето на традициите за одгледување вино од Прованса во Шато Марги, и потсети дека Копола му ја доделил почесната Златна палма на Канскиот филмски фестивал во 2024 година.

„Станавте голем џедај витез на киното, а денес станувате витез на Легијата на честа“, рече Макрон. „За вашата пионерска употреба на технологијата во служба на киното, за вашата визионерска имагинација и за оваа сила што со децении продолжува да инспирира чудење кај младите и старите, и за вашата љубов кон Франција, исклучително сум горд што денес ви го подарувам орденот на Витез на Легијата.“

Макрон посвети голем дел од својата почит на доживотната врска на Фостер со Франција, потсетувајќи дека нејзината мајка, Евелин, ја запознала со француското и европското кино, ја однела во Париз и купила стан на Ил Сен Луј. Тој, исто така, го истакна образованието на Фостер во Lycée Français во Лос Анџелес и на Јејл, каде што студирала литература и се запознала со Тони Морисон, како и нејзиното рано појавување во Кан на 13-годишна возраст со „Таксист“.

Францускиот претседател ја проследи еволуцијата на Фостер од чудо од дете до двократна добитничка на Оскар и режисерка, пофалувајќи го нејзиното одбивање да прифати конвенционални женски улоги. Тој посочи на „Обвинетите“, во кои таа играше жена која се бори да ја раскаже својата приказна „со свои зборови“ и „Кога јагнињата ќе стивнат“, каде што Кларис Старлинг беше „жена во машки свет, силна во свет на суровости“.

„Повторно и повторно, имаше ваше одбивање на архетипови, играње на жена или ќерка на некој друг, и ваш избор на ликови кои постојат сами по себе, ликови со сила“, рече Макрон. Тој, исто така, ја прослави пионерската транзиција на Фостер зад камерата, истакнувајќи дека таа е меѓу релативно ретките американски актерки од нејзината генерација што станале режисерки.

Макрон продолжи да ги истакнува континуираните врски на Фостер со Франција, од нејзината почесна Златна палма во Кан до нејзината водечка улога на француски јазик наспроти Даниел Отеј во „Vie privée“ на Ребека Злотовски, кој светската премиера ја имаше во Кан и беше објавен во САД од Sony Pictures Classics.

„Франција отсекогаш ви била како втор дом, интимен дел од вас и од вашата историја“, рече Макрон. Тој, исто така, се потсети на учеството на Фостер на одбележувањето на 80-годишнината од ослободувањето на Париз и ги пофали нејзините борби против упадите во приватниот живот и притисоците врз актерките. „Секогаш сте биле слободна жена, како што вашата мајка покажа и ве научи да бидете.“

„50 години отелотворувавте независна, слободна жена“, заклучи Макрон, оддавајќи ѝ почит на Фостер за „овој огромен талент“, за тоа што била „чудо од дете, исклучителна студентка и актерка која, на крајот на краиштата, не поминала толку низ различни епохи колку што секој пат повторно измислувала нова ера за себе и за киното“, како и за нејзината „љубов кон нашата земја“.

Макрон ја пофали Вивер како пионерка која го трансформираше местото на жените во блокбастер филмовите, потсетувајќи се дека кога беше избрана за улогата на Рипли во „Вонземјанин“ на Ридли Скот, „никој не замислуваше дека последната личност што ќе преживее може да биде жена“, а уште помалку Вивер, која тогаш беше непозната за пошироката јавност.

„Со „Вонземјанин“, затоа се соочивте со суштеството што ги проголтува патниците на Ностромо еден по еден, но и со уште еден не помалку страшен противник: ограничувањата и предрасудите од тоа време“, рече Макрон. „Херојина на храброст, вие исто така го отворивте патот за толку многу други големи женски фигури: Лара Крофт, Катнис Евердин, Император Фуриоза и многу други.“

Францускиот претседател нагласи дека најголемата сила на Вивер можеби била нејзиното одбивање да остане ограничена на улогата на акциона хероина.

„Успеавте да останете дел од големите франшизи што ве направија славни, а воедно се наметнавте како комплетна актерка и, на крајот, некласифицирана“, рече Макрон. „Го менувате регистарот и улогата по волја.“

Тој ја наведе способноста на Вивер да се движи помеѓу комедија, драма и спектакл – од „Работна девојка“ и „Ловци на духови“ до „Горили во маглата“, „Ледена бура“, „Главен градинар“ и „Аватар“, додека секогаш ја бара „вистината“ за своите ликови и никогаш не го избира „лесниот пат“.

Нарекувајќи ја Франција „земја на посвојување“ на Вивер, Макрон потсети дека таа живеела две години во Болие-сур-Мер, зборува француски, снимала во земјата – вклучувајќи ја и незаборавната епизода од „Повикај го мојот агент“ – и ги сака и француското кино и францускиот „дух на независност“.

Меѓу претходните холивудски режисери, актери и уметници кои ја добиле Легијата на честа за време на мандатот на Макрон се Том Круз, Денис Вилнев и Фарел Вилијамс, меѓу другите. Минатите добитници се Стивен Спилберг, Мартин Скорсезе и Клинт Иствуд. (Варајати)