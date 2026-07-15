Каква е оценката за „Одисеја“  на Нолан на Rotten Tomatoes?

Чекањето за епот со мечеви и сандали на Кристофер Нолан е речиси завршено. „Одисеја“ пристигнува во кината во четврток, а очекувањата не можеа да бидат поголеми по триумфот на „Опенхајмер“ на Оскарите.

Мет Дејмон, Зендаја, Том Холанд, Ен Хатавеј, Лупита Њонго и многу други познати личности ќе го красат екранот. Снимањето на филмот е исто толку возбудливо како и моќта на ѕвездите, бидејќи „Одисеја“ се потпираше на практични ефекти и беше целосно снимен на IMAX 70мм филм. Со буџет од 250 милиони долари, тоа е еден од најскапите филмови со рејтинг R некогаш направени.

Ембаргото за рецензии за „Одисеја“ се укинува во среда напладне, па ќе погледнеме ранa оценката на филмот на Rotten Tomatoes кратко потоа.

Предвидување за „Одисеја“ од „Ротен Томатоес“

Калши ја прогнозира „Одисеја“ со 93,4% на „Ротен Томатоес“, што би го направило меѓу петте најдобри филмови на Нолан на „Томатометер“. На крајот на краиштата, самиот обем и дрскоста на практичното филмско творештво што се случува овде би можеле да ги освојат критичарите речиси едногласно, па затоа јас одам на тоа. Предвидување: 95%.