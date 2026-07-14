Погледнете внатре во новиот мултимилионски стан во Њујорк на Џастин и Хејли Бибер

14/07/2026 16:06

Њујорк – Џастин и Хејли Бибер со години го насочуваа погледот кон Вест Вилиџ – барајќи станови за изнајмување таму уште од 2019 година – но сега официјално го купија. Поп-ѕвездата и двојката штотуку купи стан со четири спални соби на адресата Лерој број 160, кривулеста кула со 15 ката дизајнирана од фирмата добитничка на Прицкеровата награда Херцог и де Мерон и развиена од основачот на Студио 54, Иан Шрагер. Тие ја платија бараната цена од 12 милиони долари, според „Волстрит џурнал“.

Инспирирана од модернистичката архитектура на бразилскиот маестро Оскар Нимаер, зградата на Менхетен, широка со блок, датира од 2016 година и оддава почит на својата крајбрежна околина со брановидна стаклена надворешност што им овозможува на речиси секоја единица поглед на реката Хадсон.

Зградата нуди многу погодности, меѓу кои базен од 70 стапки и џакузи, но значајна привлечност за Биберови можеби била неговата репутација за приватност. Не само што има вратар отворен 24 часа, туку и портен штанд и паркинг гаража – и двете се омилени од познатите личности за дискретни влегувања и излегувања.

Ова беше голема година за двојката од А-листата, која се венча во 2018 година и го доби синот Џек Блус пред речиси две години, во август 2024 година. Џастин беше главна ѕвезда на најновиот музички фестивал Коачела во април, откако го издаде новиот албум, SWAG, во 2025 година. Хејли, во меѓувреме, го продаде својот бренд за козметика, Rhode, на e.l.f. за наводно 1 милијарда долари во октомври.

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