Милијардерката Иша Амбани ја покажа најскапата чанта Биркин

Париз – Чантите Биркин на Хермес долго време се сметаат за врвен статусен симбол, синоним за богатство и ексклузивност. Не само што е познато дека е тешко да се купат директно од брендот, туку за оние кои пропуштаат малопродажба, цените на препродажбата можат да бидат неверојатно високи.

Можеби се прашувате како изгледа најскапиот Биркин некогаш направен. Милијардерката Иша Амбани одговори на тоа прашање кога ја носеше токму таа за време на Неделата на модата за висока мода во Париз.

Ќерката на Мукеш Амбани присуствуваше на ревијата на Рахул Мишра на 6 јули, каде што беше фотографирана носејќи ја чантата Биркин Сак Бижу. Според Privé Porter и Sotheby’s, чантата вреди околу 2 милиони долари – што ја прави една од најскапите модели на брендот.

Како дел од колекцијата Haute Bijouterie на модната куќа, дизајнирана од Пјер Харди, мини чантата е изработена од 18-каратно чисто бело злато и рачно е украсена со 3.025 брилијантно сечени дијаманти со вкупна тежина од повеќе од 111 карати. Дијамантите со заоблено сечење се поврзани заедно и се нагласени со ефект на крокодил од бело злато на преклопот. Висока е само неколку инчи, а чантата всушност ѝ припаѓа на мајката на Иша.

Што се однесува до нејзината облека, 34-годишната изгледаше зачудувачки во сив фустан со деколте во стилот на бандо со елегантни детали со шрафцигери. Корсетираниот корсет беше украсен со сложени скапоцени камења и светкави светки, додека здолништето покажуваше суптилен омбре ефект. Изгледот го надополни со координиран шал обвиткан околу рамената за дополнителен допир на раскош.

Иша го дополни изгледот со пар потпетици со отворени прсти украсени со скапоцени камења и серија накит од Лорејн Шварц. Нејзиниот ѓердан содржеше еден 30-каратен дијамантски прстен со перниче на ривиер кој вклучуваше 40 карати. Совршено се вклопуваше со нејзините крушеви дијамантски обетки и 7-каратниот овален дијамантски прстен. Бујните локни на ѕвездата беа собрани во елегантна, елегантна фризура, додека нејзината шминка зрачеше со мек гламур, благодарение на зачадените очи, бронзениот образ и голата усна.

Иша е ќерка на индискиот бизнисмен Мукеш Амбани. Тој е претседател и генерален директор на „Рилианс индастрис“, најголемата јавна компанија во Индија. Од јуни 2026 година, тој беше наведен како најбогат човек во Азија и 22-ри најбогат во светот, со нето вредност од 91,8 милијарди американски долари. Тој е во брак со Нита Амбами и двојката има три деца – близнаците Акаш и Иша, родени во 1991 година, и најмладиот син Анант, роден во 1995 година.