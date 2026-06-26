Книгите станаа најтренд моден додаток, еве како

Се чини дека читањето книги повторно го доживува својот момент на слава. Во согласност со филозофијата на бавен живот, книгите сега не се само симбол на попромислен ритам на животот, туку и неочекуван моден модел – инспирирајќи го дизајнот на атрактивни чанти што ги комбинираат литературата и модата на современ начин.

За разлика од американската актерка Ел Фенинг, која никогаш не го пушта познатиот роман на британската писателка Џејн Остин, „Разум и чувства“, дури ни додека оди по улица. Нејзината колешка Сторм Рид, исто така, никогаш не ги пушта мемоарите на афроамериканската писателка Маја Анџелоу, „Знам зошто пее птицата во кафез“, кои ги чита во градскиот парк. Американската кошаркарка Пејџ Букерс, од друга страна, го обожава романот „Ти давам сончева светлина“ од младата американска писателка Џенди Нелсон, кој го чита за време на паузите од тренинг.

Тие се ѕвездите на модната кампања на американскиот луксузен бренд Coach, „Explore Your Story“, која во суштина рекламира шармови за чанти – дванаесет од нив – направени во соработка со издавачката куќа Penguin Random House, во форма на минијатурни изданија на вистински книги – а во исто време го промовира читањето воопшто.

Дизајнерот Џонатан Андерсон, роден во Северна Ирска, главен креативен директор на француската модна куќа Christian Dior, исто така обожава да чита. За ова лето, тој ги редизајнираше иконските модели на нивните чанти со везени корици од првите изданија на класични дела од светската литература, како што се „Дракула“ на Брам Стокер, „Улис“ на Џејмс Џојс, „Злосторство и казна“ на Фјодор Достоевски…

Модната куќа Миу Миу и нејзината дизајнерка и сопственичка Миуча Прада отидоа чекор понатаму и неодамна организираа вистински литературен круг на тема „Политиката на желбата“ во најстарото миланско културно здружение, Circolo Filologico Milanese, кое ги собра реномирани автори и новинари.

– Има нешто ретро во тоа. Нешто што оди против денешното време, велејќи дека ние не сме дел од овој дух на супер-брзо… ние сме бавни, рече Миуча Прада, нагласувајќи дека читањето е процес што бара време, а времето е луксуз денес. Исто како чантите.