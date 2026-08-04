LVMH го продаде брендот Patou назад на Дилеш Мехта

Претприемачот за убавина Дилеш Мехта, кој го продаде мнозинскиот удел во Patou на LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton во 2018 година и соработуваше со француската група за изградба на француската модна куќа, го откупи назад.

Трансакцијата беше извршена преку холдинг компанијата на Мехта, Nirvana Investments LLC-FZ.

Финансиските услови не беа откриени.

„Беше привилегија да го градиме Patou заедно со LVMH од неговото модерно повторно лансирање“, рече претприемачот во кратка изјава споделена прво со WWD. „Сега со нетрпение очекуваме да градиме врз таа основа и да го продолжиме растот на Patou со истата долгорочна визија, почитување на неговото наследство и амбиција за иднината.“

Основач на Nirvana Brands and Designer Parfums, брендовите во сопственост и лиценцирани од Мехта вклучуваат Ghost, Cerruti 1881, Ariana Grande, Jennifer Lopez и Hawaiian Tropic. Дизајнерските парфеми дистрибуираат и други мириси, вклучувајќи ги оние од Гај Ларош, Гант, Аигнер и Палома Пикасо.

Минатиот февруари, Пату се раздели со уметничкиот директор Гијом Анри по плодна седумгодишна соработка, обновувајќи ја модната етикета која беше неактивна 30 години. Неговиот последен потфат за брендот беше есенската колекција 2026 година.

Под мандатот на францускиот дизајнер, Пату порасна на 100 продавачи низ целиот свет и отвори продавници низ Јужна Кореја и Јапонија, пазари каде што брендот брзо доби на популарност на почетокот. Неговата постојана париска адреса, по добро прифатениот поп-ап наречен Пазар Пату, се отвори во Галери Лафајет Хаусман во 2023 година.

Роден во 1887 година, Жан Пату ја отвори својата модна куќа во Париз во 1914 година и стана едно од големите имиња на модата од 1920-тите и 1930-тите, специјализиран за женствена, елегантна и уредна облека од селски клуб.

По неговата смрт во 1936 година, куќата соработувала со неколку резидентни дизајнери, од кои најпознати биле Марк Боан, Карл Лагерфелд и Кристијан Лакроа, кои LVMH ги „намамила“ од Пату за да ги смести во сопствена компанија како дел од LVMH во 1987 година.