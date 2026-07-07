„Биркенсток“ оди на балет со нова колекција Repetto

По откривањето на својата нова соработка со Sacai, Birkenstock се враќа со уште една колекција што е достапна веднаш по купувањето. Подоцна овој месец, германскиот бренд за обувки ќе лансира колекција обувки од три дела со Repetto како дел од својата линија 1774, единицата за специјални проекти и соработки на компанијата со седиште во Париз.

Инспирирани од балетските корени на францускиот бренд за обувки, трите стила земаат инспирација од уметноста на танцот. Првата е сандалата Arizona, која се појавува со ексклузивни преголеми тркалезни копчиња. Потоа, Scala добива форма со тркалезен врв, две горни ремени и панделка со врвки. А стилот Opera sabot е украсен со долги врвки што се обвиткуваат околу глуждот како лента на танчер.

Birkenstock истакна дека сите три стила се нудат во европски големини од 35 до 42 и се достапни во три симболични нијанси на Repetto – иконска розова, пламена црвена и длабока црна. Колекцијата е обединета со подлога од кариран материјал со кариран материјал од Виши – мотив со препознатлив мотив на Репето. Шарлот Гоше-Холман, извршен директор на Репето, за FN изјави дека компанијата им пристапила на силуетите на Birkenstock како на „празно платно“. Birkenstock x Repetto Arizona во пламена црвена боја. Љубезност на Birkenstock „Ја претставивме нашата препознатлива палета на бои преку нијанси на розова, црвена и кариран материјал, вклучувајќи рафинирани детали како што се нашите иконски…“