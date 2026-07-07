„Биркенсток“ оди на балет со нова колекција Repetto

07/07/2026 13:59

По откривањето на својата нова соработка со Sacai, Birkenstock се враќа со уште една колекција што е достапна веднаш по купувањето. Подоцна овој месец, германскиот бренд за обувки ќе лансира колекција обувки од три дела со Repetto како дел од својата линија 1774, единицата за специјални проекти и соработки на компанијата со седиште во Париз.

Инспирирани од балетските корени на францускиот бренд за обувки, трите стила земаат инспирација од уметноста на танцот. Првата е сандалата Arizona, која се појавува со ексклузивни преголеми тркалезни копчиња. Потоа, Scala добива форма со тркалезен врв, две горни ремени и панделка со врвки. А стилот Opera sabot е украсен со долги врвки што се обвиткуваат околу глуждот како лента на танчер.

Birkenstock истакна дека сите три стила се нудат во европски големини од 35 до 42 и се достапни во три симболични нијанси на Repetto – иконска розова, пламена црвена и длабока црна. Колекцијата е обединета со подлога од кариран материјал со кариран материјал од Виши – мотив со препознатлив мотив на Репето. Шарлот Гоше-Холман, извршен директор на Репето, за FN изјави дека компанијата им пристапила на силуетите на Birkenstock како на „празно платно“. Birkenstock x Repetto Arizona во пламена црвена боја. Љубезност на Birkenstock „Ја претставивме нашата препознатлива палета на бои преку нијанси на розова, црвена и кариран материјал, вклучувајќи рафинирани детали како што се нашите иконски…“

Поврзани содржини

Дали Тејлор Свифт ќе носи црвен кармин на денот на нејзината свадба? Еве што предвидува уредник за убавина
Книгите станаа најтренд моден додаток, еве како
Кој купува најмногу лажни луксузни чанти? Одговорот можеби ќе ве изненади
Може ли поранешниот имот на Келвин Клајн да го сруши рекордот во Хемптонс?
Дневната соба на Џорџ Клуни на езерото Комо покажува зошто тиркизната и златната боја  доминираат и во 2026 
„Сѐ што ти треба за совршено лето“: Тридневен летен базар во Скопје Сити мол
Изабел Ипер е годинешна кума на наградата „Трофеј Шопард “ во Кан
Снимија филм за Ентони Бордејн: Приказната за познатиот готвач и летото што промени сè (видео)

Најчитани