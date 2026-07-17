Овошно-цветен парфем на Армани прогласен за најдобар мирис на годината
BYRDIE го именуваше Armani Beauty Power of You Eau de Parfum за најдобар парфем за 2026 година. Станува збор за богат овошно-цветен мирис кој комбинира ноти на маракуја и ванила, а уредничкиот тим на порталот за убавина особено го пофали неговиот слоевит и впечатлив карактер.
Сладок, но сензуален во исто време
Power of You е опишан како луксузен и повеќедимензионален парфем кој успева да комбинира навидум спротивни квалитети. Тој е истовремено сладок и сензуален, младешки и самоуверен, и елегантен, но разигран. Токму комбинацијата од егзотично маракуја и топла ванила му дава препознатлив мирисен потпис. Овошните ноти носат веселост, додека ванилата обезбедува кремаста сладост и топлина.
Холи Ру, уредничка директорка на Byrdie, го нарече Power of You еден од најдобрите парфеми воведени во последните десет години. Покрај самиот мирис, таа особено го пофали и неговото шишенце, кое го опиша како едно од најубавите.
Мирисот е достапен во шишиња од 30, 50 и 90 мл.