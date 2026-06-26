Кој купува најмногу лажни луксузни чанти? Одговорот можеби ќе ве изненади

Фалсификуваните чанти Hermès Birkin и други луксузни копии не се популарни само кај луѓето со ограничен буџет, туку и кај оние со подлабок џеб, покажува нова студија. Истражувачи од Националниот универзитет во Сингапур анализирале милиони фалсификувани купувања направени од американски потрошувачи на голема меѓународна платформа за онлајн купување.

Тие откриле дека потрошувачите со пониски и повисоки приходи имале значително поголема веројатност да купат фалсификати од оние со средни приходи, соопшти INFORMS во понеделник, објави CP24.

Побарувачката е поврзана со статусот, а не само со буџетот

Студијата, објавена во април во рецензирано списание Marketing Science, се базира на анализа на купувања од повеќе од 24.000 поштенски кодови во САД. Наодите покажуваат дека мотивот за купување фалсификувани производи не е само финансиски.

„Нашите резултати го оспоруваат конвенционалното мислење дека купувањето фалсификати е првенствено поврзано со ограничен буџет“, рече Нан Чен, еден од истражувачите, во изјава. „Всушност, побарувачката се чини дека е најсилна на двата краја од спектарот на приходи, што укажува дека социјалните и психолошките мотивации и желбата за статус играат важна улога.“

Богатите и купувачите со ниски приходи не бараат исти фалсификати

Студијата покажа дека купувачите со ниски приходи имале поголема веројатност да купуваат фалсификувани верзии на поевтини луксузни стоки. Од друга страна, побогатите купувачи имале поголема веројатност да избираат лажни верзии на Хермес, Шанел и други ултралуксузни брендови.

Истражувачите, исто така, откриле дека побогатите потрошувачи купуваат поскапи фалсификати. Ова укажува дека побогатите купувачи веројатно претпочитаат реплики со повисок квалитет, се вели во соопштението.

Препознатливите класици се најкопираат

Репликите на познати луксузни производи, вклучувајќи ја чантата Хермес Биркин и чантата Шанел Класик Флап, биле попопуларни од копиите на поновите или помалку препознатливите колекции, се вели во соопштението. Истражувачите забележале дека растот на прекуграничното онлајн купување ги направил лажните производи многу подостапни.

Важно е да се разбере зошто луѓето купуваат фалсификати

„Од клучно значење е сопствениците на брендови и органите за спроведување на законот да разберат кој купува фалсификати и зошто“, рече Менгки Сјанг, друг истражувач вклучен во студијата. „Стратегиите дизајнирани само за еден профил на потрошувачи би можеле да ја игнорираат значајната побарувачка што постои и кај богатите и кај купувачите со ниски приходи“.