Дали Тејлор Свифт ќе носи црвен кармин на денот на нејзината свадба? Еве што предвидува уредник за убавина

Кралската свадба е пред почеток. Мислам, свадбата на американските кралски семејства, Тејлор Свифт и Тревис Келс. Ако гласините се точни (што се чини дека е така, според извештајот на Њујорк Тајмс), суперѕвездите ќе се венчаат вечерва во Медисон Сквер Гарден во Њујорк .

Засега не знаеме многу со сигурност за свадбата на Тејлор и Тревис (освен фактот дека двојката нема да прифаќа подароци). Но, како доживотен обожавател на Тејлор и посветена на сè што е поврзано со убавината, шпекулирав каков вид убавина ќе се одлучи на големиот ден. Ако сè било толку прецизно испланирано – и наводно потрошени ~3 милиони долари – сум спремна да верувам дека таа поминала доста време одлучувајќи за сите мали детали за убавината. Веројатно е дека ќе се држи до елементите од нејзиниот омилен изглед, од коса, шминка и нокти, но со неколку посебни допири. И имам некои предвидувања!

Дали Тејлор ќе носи црвени кармин?

Црвените усни се омилениот изглед на шминка на Тејлор откако ги носеше на насловната страница на Allure во 2009 година. Кога го носеше течниот кармин на Пет Мекграт во Elson 4 во музичкото видео „Bejeweled“, нијансата брзо се распродаде… две години. Но, Тејлор го имаше своето деби во подкастот на New Heights за да го најави The Life of A Showgirl во неутрални усни (се шпекулира дека се NARS Morocco). А бакнувањето на младоженецот со уста покриена со светло-црвен течен кармин не изгледа баш како потег, знаете?

Но! Во последно време се одлучува за пригушена теракота, и кога влегуваше во студиото за снимање Electric Lady и на свадбата на пријателка во Бруклин минатиот месец. Дали можеби тестира нови нијанси пред големиот ден?

Моето предвидување: Пригушена црвена. Сè уште се чувствува како препознатлив знак на Тејлор без да претерува (или да биде премногу неуредна). Сепак, мислам дека ова навистина ќе зависи од стилот на фустанот (а наводно таа има неколку промени во облеката во подготовка, па би можеле да добиеме неколку различни нијанси на усните во текот на денот).

Дали ќе носи шминка за очи или ќе ги задржи работите природни?

Да бидеме фер, ретко ја гледаме Тејлор без молив со крилја со години. Но, дали ќе се одлучи за помек невестински изглед?

Моето предвидување: Мек молив со светла сенка во центарот на очниот капак. Девојката обожава светкави делови. Не мислам дека ќе се откаже од нив за денот на нејзината свадба. Генерално, предвидувам дека Тејлор ќе се одлучи за помека варијација на нејзиниот гламур од Eras Tour. Таа веќе го усовршила со шминкерката Лори Турк, носејќи го истиот изглед 149 пати.

Како Тејлор ќе ги стилизира своите шишки?

Единственото нешто што го знаеме со сигурност е дека Тејлор нема да се откаже од своите препознатливи шишки. Но, таа е позната по тоа што ги стилизира различно низ нејзините појавувања на црвениот тепих и уличниот стил, без разлика дали се турнати настрана, директно преку челото или малку разделени на средина.

Нејзините шишки беа подебели од вообичаеното во нејзините неодамнешни појавувања, почнувајќи малку подалеку наназад за да изгледа уште пополно. Па, еве и што треба да се земе предвид.

Моето предвидување: Цели шишки преку челото, можеби со мека разделба во центарот. Мислам дека ќе избере малку помека шишка, за косата да не ѝ паѓа во очите додека се обидува да ги рецитира своите завети.

Собрана или пуштена коса?

Додека Тејлор се одлучува за обете во различни пригоди, таа има тенденција да претпочита собрана коса за повеќето вечери за состаноци и црвени теписи (како во Салата на славните на текстописците претходно овој месец, премиерата на филмот Eras Tour итн.).

Ако Тејлор одлучи да ја носи косата спуштена, очекувам дека ќе избере стари холивудски бранови, како нејзиниот изглед на Златните глобуси во 2024 година. (Ова е мојот омилен изглед на коса што некогаш го направила, ако прашувате.)

Моето предвидување: Собрана. Ја земам Тејлор за класична невеста, со каскаден превез вткаен во некаков вид плетенка во пунџа.

Дали Тејлор ќе си ги направи ноктите сама? Или ќе работи со позната уметница за нокти?

Тејлор е позната по тоа што сама си ги прави ноктите, дури и за турнејата „Ерас“. Но, дали сама ќе ги обои своите невестински нокти или ќе му ја довери таа работа на професионалец?

Моето предвидување: Мислам дека ќе работи со некого. На прв поглед, помислив дека можеби Тејлор ќе сака сама да ги направи како начин сама да се смири од тремата пред свадбата. Но, врз основа на нејзините нокти за свршувачка, каде што се одлучи за светло розова боја во толку сјаен финиш што изгледаше како гел, предвидувам дека ќе се одлучи за нешто слично. Сепак кратки и меки, можеби со бел француски врв или млечно бела, како трендовските нокти со кокосово лате.

Зошто да му верувате на „Космополитан“?

Бет Жилет е уредничка за убавина во „Космополитан“ со осумгодишно искуство во истражување, пишување и уредување приказни за коса, шминка, нокти и мириси.