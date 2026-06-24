Може ли поранешниот имот на Келвин Клајн да го сруши рекордот во Хемптонс?

Пред повеќе од една деценија, менаџерот на хеџ фонд Бери Розенштајн вложи 147 милиони долари за имот од 18 хектари во Ист Хемптон, поставувајќи рекорд за површина кој оттогаш цврсто стои на место. Сега, сепак, нов влез на пазарот има за цел да ја надмине таа огромна сума. Поранешниот имот на модниот магнат Калвин Клајн штотуку се појави на пазарот со цена од 165 милиони долари.

Познатиот дизајнер на облека го продаде имотот од осум хектари пред пет години во договор надвор од пазарот за наводно 85 милиони долари. Тој првично ја купил куќата од 8.900 квадратни метри во 1987 година со тогашната сопруга Кели Ректор. Двојката потрошила наводно 3,6 милиони долари за да го купи имотот на брегот на океанот од семејството на Хуан Трипе, поранешниот претседател на Пан Американ Ворлд Ервејс. Подоцна го ангажирале познатиот архитект Тиери Деспон да надгледува целосно реновирање, кое вклучувало додавање базен на имотот, како и куќичка за чамци веднаш до езерото Џорџика. (Очигледно е дека ова е единствената функционална куќа за чамци на крајбрежната лагуна.)

Изградена во 1890-тите и дизајнирана од архитектот Џозеф Гринлиф Торп од Греј Гарденс, куќата во стилот на ќерамиди има седум спални соби и класични детали како греди на таванот, подови со широки даски, лајсни и украсни лајсни. Исто така, постојат и модерни дизајнерски допири, како што е огледална модна писта во дневната соба и двокатен впечатлив камин.

Сегашниот сопственик го предводеше сопственото реновирање, според огласот. Ентериерите сега се одликуваат со ажурирања, вклучувајќи прозорци и врати отпорни на удари, енергетски ефикасно греење и ладење, технологија за паметен дом и најсовремена безбедност. Меѓу луксузните погодности се тениско игралиште од црвена глина, пространи места за забава на отворено и 500 стапки брег на океанот.

Огласот може да се подели на две парцели, од кои едната има свои права за градење за изградба на посебна резиденција.