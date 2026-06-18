Дневната соба на Џорџ Клуни на езерото Комо покажува зошто тиркизната и златната боја  доминираат и во 2026 

2026 година е годината за смелост. Ниту една нијанса не е премногу смела, ниту еден дезен премногу впечатлив, ниту еден облик на мебел премногу див. Затоа се свртуваме кон имотот на Џорџ Клуни на езерото Комо за инспирација (иако тој сега со семјството живее во рурална Франција).

Домот, Вила Олеандра, е историски имот од 18 век, сместен во градот Лаљо, Италија, на бреговите на славното езеро. Клуни го купил во 2002 година за 10 милиони долари, решен да го реновира имотот за современ живот, а воедно да го задржи неговиот историски карактер – и сигурно ја постигнал својата цел.

Фотографија од 2003 година, направена од легендарната Ени Лејбовиц, го фатила актерот во неговата дневна соба за Vanity Fair, прикажувајќи го шармот на стариот свет на вилата и класичната италијанска елеганција. Просторот е опремен со тиркизна дамаск тапет и сенф софа, нагласена со златен лустер и дрвенарија. Апсолутно е прекрасен.

Смелиот гламур на вилата во барокен неаполски стил на Џорџ и неговата сопруга Амал покажува како неочекуваната комбинација на бои веднаш внесува смел дух во дневната соба. Понатаму, нијансите не го изгубиле својот сјај во последните 23 години: тиркизната и златната комбинација се враќаат за 2026 година.

Homes & Gardens, исто така, курираше издание од најдобрите акценти во тиркизна и сенф боја за да ја донесе комбинацијата во вашиот дом и разговараше со експерти за стилизирање на изгледот.Не мора да се потпирате на целосен рококо дизајн за да декорирате со тиркизна и златна боја.