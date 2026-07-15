Арсен Дедиќ доби мурал во Шибеник

15/07/2026 10:40

Шибеник – Улични уметници и изведувачи на улична уметност како дел од Фестивалот на улична уметност во Шибеник создадоа мурал посветен на Арсен Дедиќ и го претставија на градот како траен уметнички почит кон големиот шибенички кантавтор.

Овој нов визуелен запис дополнително го збогати јавниот простор на Шибеник и придонесе за зачувување на споменот на Арсен Дедиќ преку современа форма на уметнички израз. Шибеник, исто така, го негува споменот на својот голем кантавтор преку разни културни проекти, настани и посветеност на неговото дело.

Еден од најважните хрватски кантавтори
Арсен Дедиќ беше еден од најважните хрватски кантавтори, композитори и поети на 20 век. Роден е на 28 јули 1938 година во Шибеник, а почина на 17 август 2015 година во Загреб. Дипломирал на Музичката академија во Загреб, каде што дипломирал флејта, а во текот на својата повеќе од пет децении кариера остави голем белег во музиката, литературата, филмот и театарот.

Се смета за еден од основачите на хрватската шансона. Тој напишал и изведувал бројни антологиски песни, компонирал музика за филмови и театарски претстави и објавил голем број музички албуми и збирки поезија. Особено бил познат по неговата комбинација од поетски текстови и медитерански музички израз.

Покрај сопствената работа, Дедиќ пишувал песни за бројни изведувачи, вклучувајќи ја и неговата сопруга Габи Новак. Нивниот син Матија Дедиќ, исто така, имал успешна музичка кариера.

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