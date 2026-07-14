Децата на Бред Пит го бришат неговото презиме преку весници

Двете деца на Анџелина Џоли и Бред Пит, Захара (21) и Медокс (24), објавија огласи во весници како дел од правен процес за отстранување на презимето на нивниот татко од Пит. Судските документи потврдуваат дека тие исполниле уште еден законски услов пред рочиштето за одлучување по нивните барања за промена на името.

Поставиле огласи во весници

Според судските документи добиени од Page Six, Захара и Медокс објавиле огласи во Los Angeles Daily Journal еднаш неделно во текот на четири последователни недели. Ова е задолжителен чекор во Калифорнија за секој што сака официјално да го промени своето име.

Во известувањата се наведува дека тие поднеле барање до судот за промена на презимето. Во известувањето на Захара пишува: „Подносителката на барањето, Захара Марли Џоли-Пит, поднесе барање до овој суд за промена на нејзиното име од Захара Марли Џоли-Пит во Захара Марли Џоли.“

Слична изјава беше објавена и за Мадокс: „Подносителот на барањето Мадокс Чиван Џоли-Пит поднесе барање до овој суд за промена на неговото име од Мадокс Чиван Џоли-Пит во Мадокс Чиван Џоли.“

Огласот на Захара се емитуваше на 16, 23 и 30 јуни и на 7 јули, додека оној на Мадокс се емитуваше на 10, 17 и 24 јуни и на 1 јули. Известувањата ги повикуваат заинтересираните страни да присуствуваат на сослушувањата, кои се закажани за 14 септември за Мадокс и 28 септември за Захара.

И другите деца го отфрлаат презимето Пит

Нивниот потег го следи трендот кај децата на поранешната холивудска двојка. Во мај беше објавено дека Мадокс поднел формална барање за промена на своето име, а еден месец подоцна, Захара го стори истото.

Таа беше претставена на церемонија како Захара Марли Џоли, без презимето Пит. Нивната сестра Шајло (20) официјално го промени презимето во 2024 година, додека најмладата Вивиен (17) е наведена како Вивиен Џоли на списокот на соработници на бродвејскиот мјузикл „Аутсајдерите“, на кој работеше со нејзината мајка.

Медиумите пишуваа во 2021 година дека Медокс повеќе не го користи презимето Пит во неофицијалните документи. Тој беше потпишан и како Медокс Џоли во завршната одјавница од филмот на неговата мајка „Кутур“, на кој работеше како помошник режисер.

Разводот беше финализиран во 2024 година

Анџелина Џоли и Бред Пит се запознаа во 2003 година на снимањето на филмот „Господин и госпоѓа Смит“, а ја потврдија својата врска во 2005 година, по разводот на Пит од Џенифер Анистон.

Тие се венчаа во 2014 година, но две години подоцна Џоли поднесе барање за развод и го обвини Пит за насилно однесување. Нивниот развод официјално беше финализиран во декември 2024 година.

Поранешната двојка има шест деца: Медокс (24), Пакс (21), Захара (21), Шајло (20) и близнаците Нокс и Вивиен (17).