Како гардероберот на Шарлиз Терон za „Одисеја“ го канализираше нејзиниот лик на  нимфата Калипсо

„Одисеја“ е само неколку дена од пристигнувањето во кината, а неговата прес-турнеја веќе создаде многу модни наслови. Грчкиот стил е неофицијален кодекс на облекување за ѕвездите што го промовираат филмот, вклучувајќи ја и Шарлиз Терон, која носеше Диор, Живанши и Том Форд, меѓу другите дизајнери, во текот на целата турнеја.

Но, надвор од митолошкиот наклон на црвениот тепих и гардеробата за фотосесии на Терон од „Одисеја“, што ако имаше нешто повеќе во стилот? Таа можеби цело време го канализирала својот лик, морската нимфа Калипсо.

Во Хомеровата „Одисеја“, Калипсо е моќна морска нимфа која го задржува Одисеј на островот Огигија седум години додека се обидува да се врати во Итака по Тројанската војна. Ликот инспирирал векови визуелни и екрански толкувања, вклучувајќи ја и сликата на Жерар де Лерес од околу 1680 година „Одисеј и „Калипсо“, која ги прикажува двајцата заедно во „Огигија“.

Кој друг ја играл Калипсо на екранот?

Адаптацијата од 1997 година на „Одисеја“ ја претстави Ванеса Вилијамс како Калипсо. Наоми Харис подоцна играше друга интерпретација на ликот во франшизата „Пиратите од Карибите“. Нејзиниот лик Тиа Далма, претставена во „Ковчегот на мртовецот“ од 2006 година, беше откриено дека е Калипсо во „На крајот на светот“ од 2007 година, каде што нејзината моќна врска со морето и поморската легенда Дејви Џонс стана централна во приказната.

Како гардероберот „Одисеја“ на Шарлиз Терон ја насочува Калипсо

Долгогодишната стилистка Лесли Фремар, поранешна асистентка во „Вог“, стои зад гардероберот на Терон за време на прес-турнеите. Фремар соработувала и со добитничката на Оскар Џенифер Конели, Ева Грин, а претходно работела и со Џулијан Мур. Терон работи со Фремар околу 10 години.

Течен сатен во Том Форд

Низ целиот На прес-турнејата „Одисеја“, изгледите на Терон и Фремар се чини дека се потпираат на некои од текстуалните и тематските знаци на поемата, со текстури и силуети во близина на вода што се повторуваат низ нејзината гардероба за прес-турнеја.

На фото-повикот за филмот во Париз на 7 јули, Терон носеше костумски изглед со пар сребрени сатенски кратки панталони. Рефлектирачката ткаенина и ладниот тон му дадоа на кроениот изглед течен финиш, но тоа не беше единствената можна референца за вода на турнејата.

Каскадни Живанши и Диор

И фустанот на Терон од Диор од премиерата во Париз на 8 јули и нејзиниот изглед Живанши од Сара Бартон на премиерата во Лондон на 6 јули вклучуваа ефекти на каскадни водопади. Прилагодениот изглед на Живанши на добитничката на Оскар „Чудовиште“ вклучуваше смел водопад од ткаенина на задниот дел од црниот фустан со јаже, додека нејзината фустан од Диор вклучуваше елемент од пеплум што паѓаше во стил на водопад. Промените на чипката помеѓу проѕирна и непроѕирна нудеа уште една можна референца за водата и нејзината променлива транспарентност.

Земени заедно, течните површини и ефектите на водопадот ја зголемуваат можноста дека Терон и Фремар ја канализирале врската на Калипсо со морето во текот на целата прес-турнеја за „Одисеја“. Филмот се прикажува во кината во петок.