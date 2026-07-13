Никол Кидман диктира летна мода на Вимблдон

Лондон – Додека познатите личности се собираа на трибините на последниот ден од Вимблдон, Никол Кидман го привлече вниманието на фановите во уникатен летен ансамбл.

Сакајќи да остане свежа среде жешкиот топлотен бран во Велика Британија, Кидман пристигна на турнирот во Лондон во целосно бел енергичен костум и ветровит пар плетени рамни чевли. Додека многу познати личности се одлучија за изглед без ракави, Кидман носеше кроен костум од Ралф Лорен, вклучувајќи кремаста, двојно закопчана јакна со структурирани ракави и пар широки панталони.

Додавајќи суптилна нота на боја, Кидман облече розова кошула со долги ракави под јакната, која ја носеше целосно закопчана преку розовата сатенска вратоврска. Дури и со жешките летни зраци над главата, актерката од „Марго има проблеми со парите“ навидум го разубави троделниот ансамбл без напор.

Сепак, еден аспект од шик изгледот на ѕвездата се чинеше дека е избран специјално имајќи ја предвид топлината. Наместо традиционалните елегантни чевли, Кидман го стилизираше фустанот инспириран од машка облека со пар плетени рамни чевли со квадратни врвови кои потсетуваа на мокасини. Дишечките чевли беа елегантен сезонски детаљ што можеби го направи изгледот на актерката уште поинтересен. Таа го дополни аутфитот со црни очила за сонце, златни прстени и широка шапка за сонце, која ја носеше во рацете заедно со соодветна кожна чанта во мека бадемова нијанса.

Седејќи покрај ѕвездата од „Практична магија 2“, Ана Винтур се здружи со Кидман во кремаст фустан за сонце и нејзините препознатливи темни очила за сонце. Сиена Милер им се придружи на Кидман и Винтур во Кралската ложа, избирајќи фустан со набори во бебешко сина боја со основа со тенки пруги, кој исто така го дополни со црни очила за сонце.

Во 2025 година, Кидман носеше сличен двореден костум додека присуствуваше на тенискиот турнир. Костумот „Брунело Кучинели“ имаше кремаста основа со темни акценти на копчиња, кои ги облече врз полупроѕирна бела кошула. Нејзините додатоци вклучуваа широка беж чанта и уште една широка шапка за сонце со црна лента во центарот.