„Мајкл“ заработи над 1 милијарда долари и испиша историја

„Мајкл“ влезе во историјата како прв биографски филм што заработил над 1 милијарда долари на глобалните бокс-офис. Биографскиот филм за Мајкл Џексон е првиот филм на „Лајонсгејт“ што го постигнал тоа и еден од само двата филма објавени во 2026 година што го постигнале тоа.

Според „Варајети“, филмот заработил 371,8 милиони долари на домашно ниво и 629,8 милиони долари на меѓународно ниво, со што неговата вкупна светска заработка достигнала 1,001 милијарда долари. Освен што станал првиот биографски филм што ја поминал границата од 1 милијарда долари, тој срушил и неколку други рекорди. Имал највисок викенд на отворање за музички биографски филм, станал музички биографски филм со најголема заработка на сите времиња и станал филм со најголема заработка базиран на вистинска личност, надминувајќи го „Опенхајмер“.

Филмот го следи подемот на Мајкл Џексон

Филмот е режиран од Антоан Фукуа и беше објавен во кината на 24 април. Главните улоги ги играат Џафар Џексон, Ниа Лонг, Лаура Хариер, Џулијано Круе Валди, Мајлс Телер и Колман Доминго. Заплетот го следи животот на Мајкл Џексон, од неговите први музички чекори во The Jackson 5 до неговиот подем во една од најголемите музички ѕвезди во светот. Покрај неговата кариера, прикажува и дел од неговиот приватен живот и некои од најпознатите изведби од неговата рана соло кариера.

Во подготовка е и продолжение на филмот. Според досега објавените информации, првиот дел завршува во моментот кога Џексон го достигнува врвот на својата кариера, оставајќи простор за продолжението да ги прикаже подоцнежните настани од неговиот живот.

Продолжението, според раководителите на Lionsgate, ќе се занимава со периодот што првиот филм не го опфатил. Бидејќи првиот дел се фокусира на детството на Џексон, почетокот на неговата кариера во „Џексон 5“ и првите години од неговата соло кариера, се очекува вториот филм да ги прикаже подоцнежните фази од животот на Кралот на поп-музиката.