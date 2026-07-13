Ева Херцигова (53) се омажи по 25 години врска и три сина

Поранешната супермоделка Ева Херцигова се омажи за својот долгогодишен партнер, бизнисменот Грегорио Марсијаж, по 25 години врска. Двојката го кажа своето судбоносно „Да“ во саботата во црквата Сан Вито во Италија, со нивните синови Џорџ, Филипе и Едвард, како и членови на семејството и блиски пријатели.

Свадба во Италија

Познатата 53-годишна убавица избра бел фустан од Ланвин со длабоко деколте и драматичен наметка за својата свадба. Не можеше да ја тргне насмевката од лицето додека ја напушташе историската црква држејќи се за раце со својот нов сопруг.

Марсијаж носеше елегантен темно сив костум и бела кошула, а комбинацијата ја комплетираше со светло сива вратоврска и бел цвет на реверот.

По црковната церемонија, свадбената поворка се упати кон Палацо Карињано, каде што се одржа граѓанска церемонија во историската Сала деи Плебичити. Потоа младенците организираа интимна вечера за своите гости во ресторанот „Дел Камбио“, добитник на Мишелин ѕвездичка.

Тие се заедно 25 години

Ева и Грегорио се запознаа во 2001 година во италијанскиот крајбрежен град Вариготи, а се свршија во 2017 година. Ова не е прв брак за Херцигова, која е по потекло од Чешка. Претходно беше во брак со тапанарот на „Бон Џови“, Тико Торес.

Таа стана позната по кампањата „Вондербра“

Херцигова стана позната во 1994 година благодарение на иконската кампања „Здраво момчиња“ за „Вондербра“, по што стана една од најпознатите модели во светот. Во текот на нејзината кариера, таа соработуваше со многу водечки модни куќи, вклучувајќи ги „Луј Витон“, „Долче и Габана“, „Диор“ и „Шанел“.

Регорио потекнува од добро познато претприемачко семејство со седиште во Торино, кое ја основа „Сабелт“, компанија специјализирана за производство на безбедносна опрема за тркачки автомобили.

„Тој ми го исполнува животот со радост“

Ева претходно зборуваше за списанието „Татлер“ за нејзината врска со италијанскиот претприемач.

„Со него се чувствувам добро во сопствената кожа, точно таква каква што сум. Понекогаш не се чувствувам најдобро, но тој секогаш ме крева и ми помага да го надминам тоа. Тој е многу позитивна личност и прекрасен татко. Тој ми го исполнува животот со радост“, рече таа.