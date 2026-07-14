Софија и Бургас во трка за домаќин на Евросонг 2027

Бугарската национална телевизија (БНТ) објави дека Софија и Бургас се во потесен избор за домаќини на Евровизискиот натпревар за песна во 2027 година, елиминирајќи ги Пловдив и Варна, кои исто така беа во трка за домаќини на популарниот музички натпревар. Одлуката беше донесена по оценувањето на кандидатурите на четирите градови.

Градовите беа оценети според голем број критериуми, вклучувајќи инфраструктура на местата, пристапност, транспортни врски, сместувачки капацитет и целокупна организациска подготвеност.

Понудата на Софија

Бугарскиот главен град ја фокусираше својата кандидатура на Арена 8888, порано позната како Арена Армеец, која е најголемата затворена арена во земјата. Арената веќе беше домаќин на бројни големи спортски настани и музички продукции, што ја прави едно од најискусните места во Бугарија за организирање на големи меѓународни настани.

Софија, исто така, има корист од голем број хотелски објекти, добро развиена мрежа за јавен превоз и најголемиот меѓународен аеродром во Бугарија, кој нуди најдобра воздушна поврзаност во споредба со другите градови кандидати.

Кандидатура на Бургас

Црноморскиот град Бургас ја предложи Бургас Арената како место за одржување на Евровизија. Станува збор за модерна арена, која ќе се отвори во 2023 година, која е меѓу најголемите затворени спортски и забавни објекти во Бугарија и се смета за способна да биде домаќин на настан на ниво на Евровизија.

Бургас, исто така, ја истакнува својата репутација како една од водечките туристички дестинации во Бугарија, нудејќи крајбрежна околина што би им обезбедила на посетителите поинакво евровизиско искуство од традиционалните градови домаќини.

Порака од организаторите

Мартин Грин, директор на Евровизискиот натпревар, им се заблагодари на градовите што беа елиминирани од натпреварот.

„Благодарност до Пловдив и Варна за нивната страст за Евровизискиот натпревар и нивниот интерес да бидат домаќини на овој настан што обединува милиони луѓе низ целиот свет преку моќта на музиката. Ваквата силна конкуренција меѓу градовите ги истакнува значајните економски и социјални придобивки од натпреварот.

Двете кандидатури покажаа колку е широко распространета поддршката за настанот следната година низ цела Бугарија и се надеваме дека двата града ќе бидат дел од националните прослави следниот мај“, рече Грин.

Генералната директорка на БНТ, Милена Милотинова, додава:

„Сакаме да нагласиме дека оваа одлука се базира исклучиво на проценка на однапред утврдените технички и инфраструктурни критериуми, кои беа применети подеднакво за сите кандидати. Таа не ги доведува во прашање неоспорните предности на вашите градови или нивните добро воспоставени традиции во музиката, културата и меѓународните фестивали. Ова исто така создава можности за нивно учество во програмата на придружни настани“.

Се очекува одлуката за градот домаќин на 71-от натпревар за песна на Евровизија да биде донесена до 30 јули. Bугарската влада интервенираше за да создаде организациски комитет, кој беше објавен кон крајот на мај 2026 година, а дополнителни детали за натпреварот следната година ќе бидат објавени навреме.

Патувањето до Евровизискиот натпревар за песна во 2027 година започна веднаш по победата на DARA во Виена, кога бугарската BNT ги прифати правата за домаќинство на 71-то издание на натпреварот.