Мик Џегер вели дека Битлси „беа најплодните текстописци на тоа време“

Мик Џегер ја пофали улогата на Битлси во историјата на Ролингстоунс и музичката историја како целина во интервју што се емитуваше на каналот Classic Vinyl на SiriusXM во четврток. Тој, исто така, дискутираше за тоа како Пол Мекартни им се придружил на Стоунс за да снимат две песни, „Bite Your Head Off“ од Хакни Дајмондс и „Covered in You“, кои ќе се појават на новиот албум на бендот, Foreign Tongues, што излегува утре.

„Тие беа најплодните текстописци на тоа време“, рече Џегер за Битлси. „Тие ги напишаа сите овие песни за себе, кои се сите огромни хитови што излегуваа постојано. Плус, тие пишуваа и даваа песни што ги правеа како демо снимки за сите овие различни луѓе, како Сила Блек и оваа и онаа – сите имаа огромни хитови со песни што ги напишаа Битлси, вклучувајќи нè и нас, па сите бевме навистина среќни што ги добивме и тоа едноставно ги претвори во оваа огромна машина за пишување, знаете, дека беа неверојатно плодни.“

Мекартни и Џон Ленон им ја дадоа на Стоунс „I Wanna Be Your Man“ (Сакам да бидам твој маж), која стана втор сингл на Стоунс, во 1963 година. Тоа беше хит број 12 за групата во Велика Британија. Битлси ја снимија својата верзија на песната, која ја отпеа Ринго Стар, за „With the Beatles“ истата година. Сила Блек ги сними композициите на Ленон и Мекартни, „Love of the Loved“, „It’s for You“ и „Step Inside Love“.

Во интервјуто за SiriusXM, Џегер го отфрли секое наводно соперништво меѓу Битлси и Стоунс, велејќи дека е во нивен интерес да им дадат песна како „I Wanna Be Your Man“. „Кога ви ја даваат песната, тие исто така заработуваат пари“, рече тој.

На друго место во интервјуто, Џегер одговори на прашање за можноста за турнеја на Стоунс, повторувајќи ја својата љубов кон настапувањето во живо и се осврна на неодамнешниот коментар на Кит Ричардс за претпочитање живеалишта во еден град истовремено. „Би сакал да настапувам на концерти, и би сакал да настапувам на турнеја и сè тоа“, рече Џегер. „Кит рече дека би сакал да настапува на турнеја, но сакаше да прави повеќе на едно место и такви работи. Не знам што навистина ќе се случи. Мислам, разбирам, но знаете, би сакал да настапувам на концерти како и да го правиме тоа. Сакам да настапувам на концерти.“

Џегер неодамна ја отсвири новата песна на Стоунс, „Ringing Hollow“, во живо, иако без Ричардс. Наместо тоа, Џегер и гитаристот на Стоунс, Рони Вуд, ја изведоа песната со клавијатуристот Мет Клифорд на настан во Лондон. Други песни на Foreign Tongues што излегоа пред објавувањето на албумот се „Jealous Lover“, „Divine Intervention“, „In the Stars“ и „Rough and Twisted“. Покрај Мекартни, на албумот се појавуваат придонеси од Роберт Смит од The ​​Cure, Стив Винвуд и Бруно Марс, меѓу другите.