Убиството на Џани Версаче и по 29 години е се уште е мистерија

Мајами – На 15 јули 1997 година, светот беше шокиран од веста за трагичната смрт на познатиот дизајнер Џани Версаче. Иако поминаа повеќе од две децении од неговата смрт, мотивот за неговото убиство сè уште не е разјаснет. Версаче беше застрелан пред својот дом во Мајами Бич од Ендру Кунанан, избезумен обожавател за кој подоцна беше објавено дека бил геј жиголо.

Кунанан се самоуби само осум дена подоцна со истиот пиштол што го употреби за да го убие Версаче. Тој е одговорен за смртта на уште четири лица, а во времето на смртта имал само 27 години. Бидејќи не оставил порака за самоубиство, вистинскиот мотив за неговите убиства никогаш не е откриен.

Врска со мафијата?

Според сведоците, млад бел маж во неговите 20-ти години му се приближил на дизајнерот и испукал два куршуми во задниот дел од главата. Лекарите во болницата можеле само да го прогласат за мртов. Познатиот дизајнер бил само последната жртва на овој сериски убиец, но врската меѓу жртвите никогаш не била откриена.

Ендру и Џани наводно се сретнале еднаш во Сан Франциско, но никој не можел да потврди дали станува збор само за случајна средба или за познаници. Медиумите ги поврзаа и мотивите за неговото убиство со италијанската мафија.

Причината за ова беше фактот што неговото убиство, со истрели од блиску во главата и вратот, наликуваше на мафијашки егзекуции, пишува Дејли меил. Двајца високи членови на мафијата неколку години подоцна тврдеа дека Кунанан бил наместен и дека Версаче всушност бил убиен од мафијата, на која тој ѝ помогнал да пере пари.

Сепак, овие тврдења никогаш не беа докажани, а полицијата го затвори случајот по смртта на Ендру Кунанан.

Својата љубов кон шиењето ја наследил од својата мајка шивачка

Џани Версаче е роден во 1946 година. Имал брат, Санто, и сестра, Донатела, а неговата постара сестра, Тина, починала од инфекција со тетанус на 12-годишна возраст. Џани бил архитект по професија, иако никогаш не работел во таа област, а љубовта кон шиењето ја наследил од својата мајка, шивачка.

Во 1978 година, тој ја отвори својата прва модна куќа во Милано, која денес е сè уште една од главните модни престолнини, но наскоро почна да се шири и да привлекува сè попозната и моќна клиентела. Неговите фустани беа познати по тоа што ги истакнуваа женските адути, но не беа вулгарни, па затоа Италијанките опседнати со мода брзо станаа опседнати со него и многу му помогнаа на патот кон светската слава.

Тој не го криеше фактот дека е хомосексуалец

Неговите креации и модни ревии предизвикаа голем интерес и восхит, но јавноста беше заинтересирана и за неговиот бурен приватен живот. Џани никогаш не ја криеше својата хомосексуалност, туку честопати гордо ја нагласуваше и редовно ја полнеше рубриката за озборувања сè додека не се смири со својот последен партнер Антонио Д’Амико, со кого живееше во гореспоменатата вила во Мајами, на чиј праг почина во тишина.

Само неколку дена претходно, Џани прослави уште една успешна модна ревија во Париз, опкружен со најпознатите модели во светот, со богатство и гламур. Тој остави зад себе модна империја што ја презеде и продолжи да ја води неговата сестра Донатела.