Актерките од „Одисеја“ на Нолан на епски насловници на „Ел“

Лос Анџелес -Главните дами од А-листата на „Одисеја“ се трудат максимално да го промовираат епот во режија на Кристофер Нолан, позирајќи за неверојатни фотосесии за списанието Elle.

Ен Хатавеј, Зендаја, Лупита Њонго и Шарлиз Терон позираа за четири одделни насловни страници на списанието Elle кои ги претставуваа елементите – вода (Хатавеј), земја (Зендаја), оган (Њонго) и воздух (Терон).

Актерките беа стилизирани од Ло Роуч, моделирајќи висока мода за нивните сложени фотосесии направени од фотографот Норман Џин Рој.

За насловната страница на Хатавеј, актерката носеше боди од Fendi, додека сликата беше направена да изгледа како дожд.

На други фотографии од нејзиното снимање беше како лежи во базен со вода во мокар фустан од Saint Laurent, позира во водопад во длабок фустан од Mugler и прска во црн боди од Giorgio Armani.

Во придружната статија, Хатавеј зборуваше за повторната соработка со Нолан 12 години по „Interstellar“ од 2014 година.

„И бидејќи работев толку напорно во последните дванаесет години, и како личност и како актер, бев возбудена да му покажам со што сум се занимавала“, рече таа.

Хатавеј ја игра Пенелопа во филмот, кралицата на Итака.

„Ние размислуваме за Пенелопа како за модел на трпение“, рече таа за својата улога. „Но, ме интересираше нејзиниот суров раб. Ме интересираше бесот, емоциите и страста што таа би морала да ја вози за него во тие 20 години.“

Зендаја ја игра Атена, божицата на мудроста, а за нејзината насловна страница на списанието не се плашеше да се извалка за темата на Земјата. Актерката носеше текстуриран топ од Луј Витон додека лежеше на поле, со дамки од нечистотија по телото.

На повеќе слики позираше во палто од Луј Витон и чизми Le Silla со врвки, како и заводливо лежеше на земја во краток топ од Acne Studios и фармерки.

Зендаја забележа дека играњето на Атена имало смисла за неа со оглед на тоа што ја нарекувале стара душа уште од дете, што го припишува на тоа што поминала многу време со своите родители и баба додека растела. Таа исто така глуми уште од дете.

Поранешната ѕвезда на Disney Channel даде редок коментар за соработката со нејзината долгогодишна љубов, Том Холанд, во „Одисеја“ (тој го игра Телемах, принцот од Итака), иако немале заеднички сцени. Таа, исто така, се соедини со него за „Спајдермен: Сосема нов ден“, кој излегува на 31 јули.

„Можев да плачам, бев толку горда“, рече таа гледајќи го Холанд на снимањето на „Одисеја“.

„А потоа „Спајдермен“ беше сон; секој ден одам на работа со мојот најдобар пријател, личноста што ја сакам“, продолжи таа. „Ги носиме нашите кучиња на работа; тоа е како семејна работа. Пораснавме со тие филмови! Како да се враќаме дома.“

Што се однесува до Њонго, на нејзината впечатлива насловна страница на Elle ја прикажува како позира во блескава црвена Шанел фустан со светки, додека зад неа беснее оган. На други слики беше прикажана како трча низ оган во црвен фустан од Sportmax, како и како ја покажува својата тонирана фигура во црн градник од Шанел и соодветни гаќички.

Њонго се осврна на некои од расистичките критики со кои се соочи за тоа што беше избрана за улогата на Елена од Троја, „лицето што лансираше илјада бродови“.

„Јас сум многу поддржувач на намерата на Крис со ова и со верзијата на оваа приказна што ја раскажува“, одговори таа. „Нашата екипа е репрезентативна за светот. Не го трошам времето размислувајќи за одбрана. Критиката ќе постои без разлика дали се ангажирам со неа или не.“

„Ова е митолошка приказна“, исто така истакна таа.

Шарлиз Терон ги заокружува четирите насловни страниципозирајќи во топ Mugler со нејзините руси кадрици стилизирани да изгледаат како да се дувани од ветерот.

Статуестата актерка, која ја игра морската нимфа Калипсо во „Одисеја“, ја погоди ветровитата тема на нејзиното снимање, изгледајќи етерично на сиво обоените фотографии.

Терон рече дека обожавала да игра еден од помалку познатите ликови во филмот.

„Ми се даде шанса да направам нешто што немав многу можности да го направам, бидејќи таа е по малку од сè. Тоа е она што е толку убаво кај неа“, рече таа. „И многу луѓе ме избраа во овој филм, и ме избраа многу поинаку.“

„Тоа беше вистинска можност што Крис ми ја даде да направам нешто што не се чувствуваше како типизирање“, продолжи таа.

Терон подоцна даде редок коментар за своите ќерки – Џексон, 14, и Август, 11.

„Двете имаат навистина големи, добри срца. Тоа не е нужно преку мојата работа, но можам да кажам дека размислуваат надвор од сопствениот меур, и тоа за мене се чувствува добро како мајка“, рече таа.

Нејзиниот совет до нив, откри таа, е едноставно да бидат свои.

„Мислам дека е многу потешко за девојките денес отколку кога бев тинејџерка“, забележа таа. „Кога ќе се изгубат во тоа, им потсетувам дека се такви моќници. Само треба да го запомнат тоа. Да останат таму. Тоа е веројатно секојдневното нешто на што ги потсетувам – и да ја испразнат машината за миење садови.“

Нолан изјави за Empire во ноември дека „снимил над два милиони стапки филм“ за „Одисеја“, чие снимање траело 91 ден. Во ѕвездената екипа се и Мет Дејмон, Роберт Патинсон, Елиот Пејџ, Џон Бернтал и други. Филмот треба да се појави во кината на 17 јули.