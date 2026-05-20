“Wind To Blow” (Ветер да Подујне) – промоција на новиот албум на Добрила и Дориан во рамки на Оффест

20/05/2026 07:23

Во четврток, 21 мај, во Аудиокултура, во 19, 30 часот,  ќе се промовира новиот компакт-диск на Добрила и Дориан “Wind To Blow” (Ветер да Подујне). Концертната промоција на албумот ќе се случи на 4 јуни, во НОБ, во рамките на 25. Оффест.

После “Апокриф” и “Пиле Шарено”, “Wind To Blow” (Ветер да подујне) е трет по ред албум на Добрила (вокал, вокални лупови) и Дориан (ут, лупер, електроника, програмирање). Албумот е снимен, миксан, мастериран и продуциран од Дориан Јовановиќ во Профундус студиото во Скопје. Дизајнот е на Ника Гавровска, а фотографиите на Наташа Величковска. Издание на SJF Records.

Сите детали и информации за фестивалот и неговата извонредно силна, колоритна, инспиративна и возбудлива програма ги имате на веб-страната www.offest.com.mk

Билетите се веќе во продажба и достапни онлајн на: http://www.offest.com.mk/mk/bileti/

 

 

 

 

 

