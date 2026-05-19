Бела Хадид е кралица на накитот во Кан

Кан – Пред црвениот ќилим и гала вечерите, како амбасадор на „Шопард“, Бела во Кан застана до билбордот на брендот за накит со нејзината фотографија на него, што дополнително ја нагласи нејзината улога на фестивалот и нејзиното пристигнување на Француската ривиера.

Синоќа, 29-годишната манекенка се појави на „Шопард Гала“, во Ле Кане. За таа пригода, таа избра архивски златен фустан од „Ели Сааб“, објавува „Џаст Џаред“.

Таа пристигна на настанот со своето семејство – мајката Јоланда Хадид и помладиот брат Анвар Хадид.

Бела и 26-годишниот Анвар, исто така, привлече внимание еден ден претходно, кога присуствуваа на премиерата на филмот „Гаранс“, во кој глумат Адел Егзархопулос и Сара Жиродо.

Бројни ѕвезди на гала вечерта

Вечерта на „Шопард“ собра и голем број други познати личности. Меѓу гостите беа Деми Мур, која носеше фустан од модната куќа „Нина Ричи“, додека Анабел Волис, која е бремена, избра креација од „Ели Сааб“. Пристигнаа и Дита фон Тиз, Оливија Палермо со нејзиниот сопруг Јоханес Ибл, Софија Карсон, Синди Бруна и Адријана Лима. Рут Нега, во Сакаи, на настанот се појавија и Карла Бруни и Џорџина Родригез.