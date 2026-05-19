Џејкоб Елорди е именуван за ново лице на парфемот „Шанел блу“

Шанел додава уште еден холивудски хит во својата листа на таленти.

Луксузната модна куќа и козметика го ангажираше Џејкоб Елорди да биде новото лице на легендарниот машки парфем Bleu de Chanel, по назначувањето на Тимоти Шаламе во 2023 година.

Според Томас де Пре де Сен Мор, раководител на глобалните креативни ресурси, парфеми и убавина во Шанел, Елорди ги отелотворува сите вредности на куќата и лицата што дојдоа претходно. „Ја следев кариерата на Џејкоб Елорди неколку години, уште од „Еуфорија““, рече де Сен Мор во официјалното соопштение за медиумите. „Првпат го запознав на снимањето на филмот „Се гледаме на 5“ за N°5, во кој глуми заедно со Марго Роби, и тоа беше откровение.“

Шанел долго време ангажираше уметници и актери во филмот да ја предводат својата водечка линија парфеми и модни линии. Шаламе се приклучи на брендот како нов амбасадор за „Бле де Шанел“ пред три години, наследувајќи го покојниот Гаспар Улиел, кој славно глумеше во кампања режирана од Мартин Скорсезе во 2010 година. Скорсезе затоа го режираше 90-секундниот филм на Шаламе за брендот во 2024 година.

Со оглед на „силните врски со киното“, Елорди рече дека е „чест“ да се најави ново поглавје од „Бле де Шанел“. „Филмските режисери и актерите кои соработуваа со куќата пред мене се луѓе кои длабоко ги почитувам и им се восхитувам“, рече тој во соопштението за медиумите, кое го најави мајското објавување на неговата кампања.

Ова е прво од ваков вид амбасадорско место за Елорди, кој остана истакнат член на семејството Ботега Венета во последните две години. Неговото последно назначување доаѓа во време кога гласините за неговата потенцијална романса со Кендал Џенер, се загреваат на интернет. Двајцата првпат предизвикаа шпекулации за врска откако беа видени заедно на снимањето на Џастин Бибер за време на првиот викенд од Коачела. Не помина долго време пред Deux Moi, анонимна линија за информации од познати личности, да објави дека извор ги видел како се опуштаат на забава по забавата во пустината. Викендов двојката е видена на Хаваи.

