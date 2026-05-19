Деми (63), Шерон (68) и Хајди (52) одржаа лекција за гламур во Кан

Kан- Деми Мур, Шерон Стоун и Хајди Клум беа меѓу најзначајните гости на црвениот тепих на премиерата на филмот „Фјорд“, што се одржа во понеделник во рамките на Канскиот филмски фестивал. Со гламурозни комбинации, трите големи ѕвезди повторно покажаа зошто привлекуваат внимание со децении.

Комбинации што привлекоа внимание

Деми Мур, 63-годишната актерка номинирана за Оскар, привлече внимание во драматично црно пончо од ноеви пердуви со долга перка. Го комбинираше со елегантни црни сатенски панталони и чевли со високи потпетици. Изгледот го заокружи со големи очила за сонце и впечатлив накит од смарагд и дијаманти – ѓердан, висечки обетки и нараквица. Својата препознатлива црна коса ја носеше совршено права.

Нејзината колешка Шерон Стоун (68) блескаше во блескава тоалета без прерамки со цветен принт. Врз фустанот носеше и соодветно палто. Таа гордо се прошета по тепихот, мавтајќи им на толпата и украсена со светкава чанта и дијамантски накит. Ја залижа русата коса наназад и додаде допир на гламур на својот изглед.

Супермоделот Хајди Клум, 52, избра проѕирен златен фустан што ја ласкаше фигурата. Корсетираниот, длабок деколте и барокниот дезен беа привлечни додека позираше пред проекцијата. Својот изглед го надополни со бел сатенски капут со елегантна воз и златен и дијамантски накит. На црвениот тепих ѝ се придружи францускиот претприемач Килијан Хенеси.

Други ѕвезди на црвениот тепих

На премиерата се појави и Џорџина Родригез, покажувајќи ги своите облини во сребрен чипкаст фустан со корсет и сукња во стил на сирена. Дејзи Едгар-Џонс се истакна во смел блескав фустан со висок шлиц, додека поранешната француска прва дама и модел Карла Бруни беше олицетворение на елеганцијата во црн фустан кој ја следеше линијата на телото.

Деми Мур во жирито на фестивалот

Деми Мур е исто така член на жирито на фестивалот во Кан оваа година, со кое претседава јужнокорејскиот режисер Парк Чан-вук. Таа е исто така во жирито со режисерката Клое Жао, актерот Стелан Скарсгард и неколку други филмски ѕвезди.

Како што објави Дејли Меил, Мур на прес-конференцијата за отворањето изјави дека се чувствува исклучително почестена што е дел од фестивалот. Таа додаде дека е особено среќна што е опкружена со филм и луѓе кои ја делат истата страст.