„Дива површина“ – изложба на современ накит на Елена Ристовска во Скопје

Иако денес е лесно да се каже дека некој изработува накит, всушност да се дизајнира накит значи спој на инженерство, скицирање, избор на материјали, моделирање и обликување на уметност која можеме да ја носиме.

Дизајнот на накит можеби е еден од најубедливите потврди на човековата историја, постојано делувајќи како огледало на културните, технолошките и општествените промени. Уште од праисторијата преку функционални амајлии направени од школки и коски, потоа софистицирани парчиња кои означувале статус во античките цивилизации како Египет, оваа уметност поминала низ различни стилски епохи. Тука е и сентименталната викторијанска ера, сложениот Арт Нуво и геометрискиот Арт Деко. Денес, современиот накит е одлика на современите трендови, додека личниот избор исто така говори за стилот и нивото на естетика на индивидуалецот. За среќа во Македонија се врати оваа гранка и многумина се занимаваат со изработка на накит, но само неколку се вистински дизајнери на накит.

Утре на 20 мај, во 19 часот во инспиративната галерија Руди Арт Спејс ќе се отвори изложбата на една токму таква, ретка дизајнерка на накит, Елена Ристовска под наслов „ДИВА ПОВРШИНА“.

Дизајнерката на накит Елена Ристовска, дипломиран историчар на уметност е позната на македонската сцена за дизајн на накит повеќе од 15 години, пред сè по софистицираниот стил, квалитетните материјали кои ги користи и оригиналните дизајни кои се современи и уникатни.

Покрај тоа што дизајнира накит, организира и едукативни работилници за дизајнирање накит за деца и возрасни.