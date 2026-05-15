По второто полуфинале на Евровизија, познати се сите финалисти (видео)

Виена – По втората полуфинална вечер на Евровизија, синоќа, познати се сите 26 земји кои ќе се натпреваруваат во големото финале. Десетте нови финалисти се Бугарија, Украина, Норвешка, Австралија, Романија, Малта, Кипар, Албанија, Данска и Чешка. Покрај нив, директен премин имаат и Обединетото Кралство и Франција, како и Австрија како земја домаќин. Овие три земји настапија и на втората вечер.По првото полуфинале, во вторникот, во финале се пласираа претставниците на Грција, Финска, Белгија, Шведска, Молдавија, Израел, Србија, Хрватска, Литванија и Полска.

Втора полуфинална вечер

Натпреварувачкиот дел од вечерта го отвори бугарската претставничка ДАРА со песната „Banagaranga“. По настапите настапија претставниците на Азербејџан и Романија. Романката Александра Капитанеску со песната „Choke Me“ привлече внимание поради текстот кој алудира на садомазохистички однос, што предизвика дискусии, со оглед на тоа што Евровизискиот натпревар се смета за семејна програма.

Во текот на вечерта настапија 18 земји, а беше забележан тренд на пишување на имињата на изведувачите или насловите на песните со големи букви, што беше случај со претставниците на Азербејџан, Чешка, Кипар, Ерменија, Малта и Норвешка. Норвежанецот ЈОНАС ЛОВВ со песната „YA YA YA“ наводно морал да го „ублажи“ својот настап на барање на EBU, која сметала дека е „несоодветен за публиката“.

Директни финалисти и гласање

Во текот на вечерта, три земји кои имаат директно место во финалето, исто така, ги претставија своите песни: земјата домаќин Австрија со песната „Tanzschein“ во изведба на Cosme, Франција претставена од Monroe со песната „Regarde“ и Обединетото Кралство со изведувачот Look Mum No Computer и песната „Eins, Zwei, Drei“.

Големото финале е в сабота, од 21 часот. Еве го редоследот по настапи: