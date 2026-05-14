Владо Јаневски држи рекорд на Евровизија , никој не знае

Виена – Претставничката на Финска на Евровизискиот натпревар доби посебна дозвола да направи нешто на сцената што не е видено речиси три децении. Виолинистката Линда Лампениус доби ретка можност да свири на својот инструмент во живо на годинешното финале, кршејќи го строгото правило за претходно снимена инструментална придружба за прв пат по 28 години, објавува LADbible. Финалето на Евровизискиот натпревар се одржува оваа сабота, 16 мај, во Виена.

Последниот настап со музика во живо на Евровизискиот натпревар беше виден во 1998 година во Бирмингем, кога македонскиот претставник Владо Јаневски ја изведе песната „Не зори, зоро“ со оркестар.

Јаневски влезе во историјата како прв претставник на Македонија на Изборот за песна на Евровизија. Во Бирмингем (В.Британија) првпат на најголемата европска сцена и во домовите на преку 150 милиони ТВ гледачи ширум светот одекна македонскиот јазик преку незаборавните стихови на “Не зори, зоро” (муз.: Г.Копров текст: В.Јаневски арр.: В.Скендеровски, вокали: Т.Станковиќ и С.Чепишевски). Песната и после толку години сѐ уште предизвикува одушевување на неговите концерти, но и кај многубројни Евросонг фанови.

Зошто е забрането изведувањето во живо на Евровизискиот натпревар?

Претставници од 25 земји ќе настапат на сцената во австриската престолнина. Поради големиот број изведувачи и потребата од брзи промени помеѓу изведбите, организаторите применуваат строги правила за да се осигурат дека сè ќе тече непречено без технички тешкотии. Едно од најважните правила е дека сите изведувачи мора да пеат во живо, но инструменталната придружба мора да биде претходно снимена.

Ова значи дека сите музичари со инструменти што досега ги видовме на евровизиската сцена, како што се британскиот претставник Сем Рајдер, победничкиот италијански бенд Мaнескин во 2021 година или годинешниот британски уметник Лук Мам Но Компјутер, само се преправаа дека свират. Инструментите на сцената се користат исклучиво како дел од сценскиот настап.

Специјална дозвола за финската песна

Оваа година, за прв пат по 28 години, ова правило ќе го прекрши една натпреварувачка. Станува збор за Финката Линда Лампениус, која ја изведува песната „Liekinheitin“ со пејачот Пит Паркконен. Нивната песна се смета за омилена на натпреварот, а вокалите на Паркконен се придружувани од Лампениус на виолина. Поради исклучителната важност на виолината за целокупниот настап, таа доби дозвола да свири во живо.

„Неверојатно сме благодарни што ќе можам да свирам во живо“, рече Лампениус во неодамнешно интервју. „Мојот глас во песната, начинот на кој ги пеам сите мои песни, е мојата виолина. Сега ќе можам да „пеам“ на сцената и сум многу благодарна за тоа.“

Лампениус додаде дека верува оти на сите учесници треба да им се даде можност да настапат во живо. „Мислам дека на секого треба да му биде дозволено да свири на свои инструменти, особено ако инструментот е толку клучен за песната“, рече таа. (Л.С.)