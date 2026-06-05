Путин до Зеленски: Нема мировни преговори – и не ме нарекувајте стар

Владимир Путин го отфрли повикот на Володимир Зеленски да се сретне со него на разговори, критикувајќи ги манирите на украинскиот претседател.

„Погледнав во [едно писмо]. Авторот на ова писмо ги споменува моите години. Некои од [светските лидери] се постари од мене. Најважно е дали можете правилно да си ја работите работата“, рече рускиот лидер за време на дискусијата на Меѓународниот економски форум во Санкт Петербург во петокот.

Зеленски во четврток испрати отворено писмо до Путин, барајќи од него да се состане за да се стави крај на војната меѓу Русија и Украина по сегашната линија на контакт, инсистирајќи дека ова е во интерес на Путин, бидејќи неговата економија се бори со тешкотии, а неговите воени загуби се зголемуваат за ограничени добивки.

„Постои растечки замор од Русија – дури и меѓу оние во поширокиот свет кои ви помагаат да ги заобиколите санкциите и да ја одржите вашата економија. По 26 години на власт, возраста почнува да си го зема данокот. И со текот на времето, заморот од вас само ќе расте“, напиша Зеленски.

Путин рече дека никогаш не одбил состанок, но дека прво треба да се направат соодветни подготовки, врз основа на она што го договорил со американскиот претседател Доналд Трамп во Алјаска минатата година, каде што американскиот лидер наводно се согласил дека Украина треба да се откаже од Донбас за да ја запре војната.

Кремљ оттогаш побара Украина да се повлече од четири региони што Москва ги прогласи за руски – без целосно да ги контролира.

„Слушнавме дека во Алјаска ви беше ветено решавање на одредени прашања што се однесуваат на Украина и Европа. Но, можете да видите дека украинските и европските прашања не се решаваат во Eнкориџ“, забележа Зеленски во своето писмо.

Путин изјави дека само Украина во моментов е заинтересирана за состаноци, бидејќи сака да ја запре руската офанзива. Потоа ги повика своите трупи во Украина, велејќи: „Продолжете да работите, браќа“.

Реагирајќи на забелешките на рускиот лидер, Зеленски во изјава во петокот вечерта рече: „За жал, Русија повторно избира војна. Тој едноставно не сака да ја заврши. Многумина ќе бидат разочарани од овој слаб одговор… Значи, тоа значи дека Русија треба да има помалку пари и поголем притисок врз неа“.