(Видео)Тамара Тодевска ја отвора новата ера со „Драма квин“, прв сингл од визуелниот албум „Kукла жива“

Тамара Тодевска е повторно во фокусот на македонската музичка сцена, овојпат со новиот сингл „Драма квин”, со кој официјално ја отвора вратата кон нејзиниот нов студиски албум „Кукла жива”.

Песната е потпишана од Коста Петров и самата Тамара, а аранжманот го потпишува Емин Џијан во соработка со ансамбл од над 50 музичари и хор – звук кој јасно зборува за амбицијата и размерот на проектот.

Спотот е снимен во студиото „Takat”, а е во режија на Мартин Трајановски со кој Тамара има работено на повеќе нејзини проекти низ годините.

„Кукла жива” е албум со 10 нови песни, снимени во целост со живи инструменти, а проектот носи и уште едно историско обележје – тоа е првиот визуелен албум создаден во Македонија.

Во врска со новата песна и целиот музички проект, Тамара посочува:

„Ова е само мал дел од она што следува – албум на кој работат некои од најдобрите музичари во Македонија, комплетно сниман со живи инструменти и песни кои се инспирирани од различни периоди на мојот живот. „Драма квин“ е брза и динамична песна, а навистина уживавме во текот на снимањето на визуелниот дел… На спотот работев со луѓе со кои сум работела и претходно, дел од нив се мои повеќегодишни соработници, но и пријатели, па затоа лесно се разбиравме во креативниот дел и во она што сакаме да го постигнеме како финален производ, не само за оваа песна туку и за останатите“ – посочува таа.

„Драма Квин” е достапна на официјалниот YouTube канал на Тамара Тодевска а наскоро ќе биде достапен и на сите дигитални музички платформи.

Инаку, Тамара Тодевска и нејзиниот тим веќе се подготвуваат и за големиот солистички концерт и концертна промоција на албумот „Кукла жива“, која ќе се случи на 3. октомври (сабота) во арената „Борис Трајковски“.